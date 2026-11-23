Kéretlen éjszakai autóbontás: egy nagy bottal ütötte szét az egyik parkoló autót egy férfi. Egy emeleti lakó videóra vette az akciót, ahogy azt is, hogy a rendőrök hosszasan helyszíneltek.

A mellékelt videó tartalmaz két magyaros jávorszarvas-tesztet is. (A hivatalosabb nevén kitérő manőver teszt azt vizsgálja, mennyire biztonságosan és stabilan tud egy autó kikerülni egy hirtelen megjelenő akadályt – például egy útra tévedt jávorszarvast – borulás vagy kisodródás nélkül.) Az ügyes járművezetők közül az elsőt egy „jávorgyalogos” tesztelte a XI. kerületben, a másikat egy „szarvasautós” tette próbára a 47-es főúton, Békéscsaba és Mezőberény között. Mindketten kiválóan vizsgáztak.