Már működik Oaklandben (Kalifornia) a világ első olyan üzeme, amely földgázból állít elő akkumulátorminőségű grafitot.

Mint a Portfolio Mining szakportálra támaszkodó cikkéből kiderül, az évi 300 tonnás kapacitású üzem segíthet csökkenteni az Egyesült Államok importfüggőségét, hiszen a globális grafitfeldolgozás 96 százalékát jelenleg Kína uralja.

A létesítményt a Molten Industries helyezte üzembe, a metánpirolízis technológiáját alkalmazva teremt új, belföldi forrást a lítiumion-akkumulátorok gyártásához elengedhetetlen nyersanyagból.

A grafit az elektromos járművekben, adatközpontokban, hálózati energiatárolókban és robotikai eszközökben használt lítiumion-akkumulátorok egyik legfontosabb alkotóeleme, mivel ez az anyag felel a töltés tárolásáért.

Az akkumulátoripar mellett a grafitot atomreaktorokban, a félvezetőgyártásban, sugárhajtóművekben és az acéliparban is széles körben alkalmazzák.

A Molten Industries eljárása tehát a Kína-függőséget enyhíti. Az eljárás a földgázt grafitra és tiszta hidrogénre bontja, a metánt oxigén hozzáadása és égés nélkül választják szét elemi összetevőire, szén-dioxid nem keletkezik.

A vállalat közlése szerint a technológia négyszer olcsóbb nyersanyagot és háromszor kevesebb villamosenergiát igényel, mint a hagyományos szintetikus grafit előállítása.

A tehát melléktermékként keletkező tiszta hidrogént többek között a műtrágyagyártásban, a kőolaj-finomításban, a metanol-előállításban, valamint az acél- és félvezetőiparban tudják hasznosítani.

A létesítmény éves kapacitása eléri a 300 tonna grafitanódot,

Bár a földgáz szénre és hidrogénre bontását már 1889-ben szabadalmaztatták, eddig senkinek sem sikerült ezzel a módszerrel kiváló minőségű grafitot előállítania, ez most sikerült először.