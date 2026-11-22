A két kezdő csapat. Liverpool: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak.

A Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Martínez, Dalot – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Dorgu – Cunha.

Az 5. percben Bruno Fernandes lövése elsuhant a bal alsó sarok mellett. A másik moldalon Lammens bravúrral védte Isak tízméteres lövését.

A 8. percben egy védelmi hiba után Yoro fellökte a kapura törő Isakot, azonnali piros lapot kapott. A 17 méteres szabadrúgásból Szoboszlai Dominik a bal alsó sarokba vágta a labdát, 1–0.

A 13. percben Rio Ngumoha beadása után Florian Wirtz bravúros mozdulattal küldte a labdát a hálóba, 2–0.

Továbbra is támadásban a Liverpool, Pochettino a félidő közepén cserélt, Mbeumo helyére Maguire ment be.

A 36. percben Bruno Fernandes a balszélső helyéről élesen lőtt, Alisson védett. Az ellentámadásból Barcola helyzetbe, majd a földre került, nem kapott tizenegyest.

Mac Allister lövését szépen fogta Lammens, majd Isak a kapu fölé lőtt.Dominál az emberelőnyben játszó Liverpool.

Vége az első félidőnek.