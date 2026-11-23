Egy nappal kevesebbet kell iskolába járniuk a diákoknak a 2026/2027-es tanévben, miután módosítják az idei tanév rendjét – írja Lannet Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szombati Facebook-bejelentése nyomán a 24.hu.

A miniszter arról tájékoztatott, hogy az Országgyűlés döntése nyomán idén december 24-e is munkaszüneti nap lesz, ezért december 12-én, szombaton már nem kell ledolgozni a szentestét. Mivel ez a nap eredetileg áthelyezett munkanap lett volna, az iskolákban is változik a munkarend: a tanítási napok száma eggyel csökken.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a plusz egy szünnap nem veszélyezteti a tananyag átadását, elsajátítását. Hozzátette, szükség esetén a pedagógusok a tanmenetek ütemezésének módosításával, a diákok haladásához igazodva szervezhetik meg a hátralévő tanítási napokat.

A 2026/2027-es tanév szeptember 1-től 2027. június 18-ig tart.

A tanév rendjét július végén hirdették ki, az akkori rendelet még 180 tanítási nappal számolt – írja a lap, hozzátéve, hogy a november 13-án megjelent, december 24-én munkaszüneti nappá tevő rendelet az iskolai naptárat is érinti. Mivel december 12. így már nem munkanap, a tanév rendjéről szóló rendeletet módosítják, a tanítási napok száma 179-re csökken.