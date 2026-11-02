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Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Feledy Botond/Facebook

Menesztik a Magyar Külügyi Intézet nemrég kinevezett vezérigazgatóját

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Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetik Feledy Botond vezetői megbízatását.

A Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbízatását olvasható Velkey György László közösségi oldalán.

A külpolitikai szakértőt Orbán Anita külügyminiszter augusztus elején kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának.

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Kezdőlap    Belföld    Menesztik a Magyar Külügyi Intézet nemrég kinevezett vezérigazgatóját

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