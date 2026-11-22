Két ellensége van az oktatási rendszer humánerőforrása szervezésének:

nagyon kevés mostanában a pályakezdő tanár, és már nem csupán a természettudományos tantárgyaknál, öregszik a munkaerő

a friss adatok szerint nagymértékű volt a tanárkiáramlás, a pályaelhagyás 2022-2024 környékén.

Mint az InfoRádió megkeresésére Holtzer Péter, a Szabó Szabolcs Alapítvány elnöke elmondta,

alapvetően a legaktívabb életkorokban, 35 és 49 év között hagyták el sok százan a pályát,

sokan fizika és kémia szakosok, mostanra látszik megállni a tendencia, de a helyzettel így is kell kezdeni valamit.

Kutatásukból kiderül, hogy a fizikatanárok 78, a kémiatanároknak pedig 69 százaléka már elmúlt 50 éves, ami azt jelenti, hogy

a következő 10 évben akár össze is omolhat a szaktanári utánpótlás,

és ha ez talán túlzás is, az mindenképp igaz, hogy „nagyon sok feladat van”.

„Az egyik, hogy mindent meg kell tenni, hogy a pálya vonzóbbá váljon. Ha lehetőség van rá, akkor folytatni kellene a béremeléseket, ami az elmúlt három évben végre elindult. A másik, hogy van sok száz olyan tanár, akik tanárok szerettek volna lenni, tanítottak is, valószínűleg jó tanárok voltak, és kényszerből elhagyták a pályát. Én azt gondolom, hogy sokat kellene azon dolgoznunk, hogy őket vissza tudjuk hozni a pályára, és akkor a problémának egy részét elkezdenénk megoldani” – húzta alá Holtzer Péter.

Közben a tanseged.hu portálon már több mint 1300 ellenőrzött természettudományos oktatási segédanyagot találni. Ezzel kapcsolatban elmondta, gyorsítható a tanár felkészülése azzal, hogy maga elé vehet készen egy csomó anyagot, és a tananyaghoz tudja könnyen kapcsolni, és ez segít neki akár az óravezetésben, akár a házi feladatok, a dolgozatok vagy bármi más összeállításában.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.