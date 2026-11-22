A Magyar Kajak-Kenu Szövetség évzáró eseményén 21 kategóriában díjazták az év legjobbjait. A gyorsasági szakág díjazottjai között az év férfi kajakosa az idén is Kopasz Bálint lett.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó az InfoRádióban azt mondta, hogy maximálisan elégedett az elért eredményeivel, a vártnál jobbnak is értékeli, mivel 10 éve töretlenül versenyzik a felnőtt mezőnyben megállás és hosszabb pihenőidőszak nélkül.

„Készülök az előttem álló nagy versenyekre, amikre a hazai válogató versenyeken lehet kijutni.

Mivel megcélzom a Los Angeles-i olimpiára a felkészülést, ezért nem most fogok hosszabb időre megpihenni,

de utána mindenképpen célszerű lesz” – jelezte Kopasz Bálint, hozzátéve, hogy lassan az életkora miatt számít arra, hogy kissé visszaeshet a teljesítménye.

Ugyanakkor emlékeztetett, hogy Fernando Pimenta 37 évesen, még mindig a világ legjobbja tud lenni. „35, akár 40 éves korig is kiváló eredményeket lehet elérni. Kajakosként nagyon motivál, hogy bő másfél évvel a Los Angeles-i olimpiáig érdemes keményen dolgozni. 29 évesen még erőm teljében vagyok, de már tudatosult a teljesítőképességem határa” – árulta el a friss díjazott.

K-1, páros, négyes

Jövőre a csapathajót is szeretné előtérbe helyezni a K-1 1000 méteres felkészülése mellett. „Idén a csapattársam, Opavszky Márk lebetegedett a válogató előtt és emiatt nem tudtunk rajthoz állni. Nem derült ki, mit tudunk a hazai válogatón, és hol lehetünk a nemzetközi mezőnyben a többiekhez képest. Jövőre meggyógyul Márk, és akkor a páros és a négyes mellett is mind a három számra készülni fogok, vagy majd szelektálódik, hogy melyikben tudok elindulni a nemzetközi versenyeken” – mondta Kopasz Bálint.

Kérdésre válaszolva visszaemlékezett a 2019-es szegedi világbajnokságra, ahol az egyéni 1000 méteres távon nyert aranyérmet.

„Hatalmas tömeg, körülbelül 20 ezer ember szurkolt nekünk. Az utolsó 250 méter szokás szerint nagyon fájt, de jó érzés volt nem csak egy hajszállal, hanem egy hajóhosszal beérni Fernando Pimenta és Josef Dostál előtt.”

Felkészül Szeged

A nemzetközi ellenfelekkel szemben bónusznak érzi a hazai pályán versenyzést, de felidézte, hogy Pimenta Portugáliából érkezve megverte idén májusban a szegedi világkupán, igaz, mindössze nyolcszázad másodperccel.

A 2027-es szegedi világbajnokság kvótaszerző viadal lesz, ahol a világranglistapontok másfélszeres szorzóval számítanak be a 2028-as olimpiáért folyó versenyfutásba.

„Különleges érzés lesz a 2027-es szegedi világbajnokság. Remélem, egészen a döntőig eljuthatok, mert a taktikám mellett sokat számít a hazai szurkolók biztatása, ami plusz erőt ad az 1000 méter végén” – hangsúlyozta az olimpiai bajnok kajakozó.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.