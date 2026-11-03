Feledy Botond: megszólalt a menesztett vezérigazgató

Feledy Botond a Tiszta szívvel címmel közzétett bejegyzésben emlékeztetett: külpolitikai elemző cégét az elmúlt években építette fel. „Ezt adtam fel azért, hogy hazajöhessek oda, ahova a haza vezényel, ez történetesen a Külügyi Intézet lett, sose jobb helyet!” – fűzte hozzá.

Azt írta: a cég elindításával azt tűzte ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsa az ügyfelek nyelvezetére. „Nem tanácsadás, nem belpolitikai manőverezés, hanem világpolitikai helyzetképek előállításán dolgoztunk.”

Egy ilyen cég renoméja attól függ, hogy mennyire bíznak meg az ügyfelei a tudásában és szakmai következetességében – tette hozzá, kiemelve: meglepte, amikor „a piaci megkeresések, illetve a Partizán mellett megtalált 2023-ban a magyar kormányzat akkori egyik mamut szereplője, az Építési és Közlekedési Minisztérium, az ÉKM”.

Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. „Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm: olvashassanak egy-egy valós, realista elemzői szemléletre épülő anyagot, amit az utolsó ciklusra szolgalelkűvé vált kormányzati think-tankek biztosan nem mertek volna leírni, például nem mertek volna kritikusak lenni Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatban. Ezt én épp azért tehettem meg, mert független elemzőként dolgoztam” – olvasható a bejegyzésben.

A cég eközben szerződött brüsszeli alapítványtól kezdve londoni hedge fundon át közép-európai energetikai és pénzügyi vállalatokkal is. „Sose dolgoztam hagyományos tanácsadóként, külpolitikai elemző voltam és az is szeretnék maradni” – szögezte le, megjegyezve: azt tartja szakmai sikernek, hogy a politikai oldalak között, őszintén viselkedve a képernyőn, és konzekvens tudást árulva, tudtam cégektől minisztériumon át civil szervezetekig aktív elemző lenni, és mindenütt ugyanazt mondtam el.

„Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás” – zárta bejegyzését Feledy Botond.

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn este a Facebook-oldalán azzal indokolta Feledy Botond menesztését, hogy a tárca néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

Feledy Botond külpolitikai szakértőt Orbán Anita külügyminiszter augusztus elején kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának.