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Egy férfi egy laptopot használ egy lámpafénnyel megvilágított szobában.
Nyitókép: Unsplash

Leállnak az online közigazgatási portálok

Infostart / MTI

Karbantartás miatt november 8-án, vasárnap 00.01 és 05.00 között leállnak az online közigazgatási portálok, így ezeken a felületeken nem lehet majd ügyeket intézni – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.

A jelzett időpontban nem lehet majd belépni a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) digitális ügyintézési felületeire, így a többi között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), az EgészségAblak alkalmazásba és a Webes Ügysegédbe.

Nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete sem.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás működni fog, de regisztrálni nem lehet az alkalmazásba, valamint nem lehet az alkalmazással belépni a KAÜ t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem üzemel majd.

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