Leállnak az online közigazgatási portálok

A jelzett időpontban nem lehet majd belépni a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) digitális ügyintézési felületeire, így a többi között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), az EgészségAblak alkalmazásba és a Webes Ügysegédbe.

Nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete sem.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás működni fog, de regisztrálni nem lehet az alkalmazásba, valamint nem lehet az alkalmazással belépni a KAÜ t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem üzemel majd.