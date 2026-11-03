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HVG: nyomoz a rendőrség az iparkamara ingatlanvásárlásai miatt

Infostart / MTI

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) ingatlanvásárlásai miatt – erősítette meg az MTI-nek a HVG értesülését a rendőrség. Nagy Elek, az MKIK elnöke az MTI-vel kedden este közölte: amennyiben ez szükségessé válik, maga is büntetőfeljelentést fog tenni a HVG cikkében az MKIK székházvásárlásával kapcsolatban megfogalmazott, vádakat sugalló állítások kapcsán.

A kedden megjelent cikk szerint Nagy Elek kamarai elnök a lappal azt közölte, hogy a vásárlásra vonatkozó előterjesztést korábban egyhangúlag szavazta meg az elnökség, azok is, akik most támadják az adásvételt. Az MKIK ellenőrző bizottsága október elején egyhangú döntéssel hagyta jóvá a székházvásárlásra vonatkozó jelentést. Ennek összegzése szerint a teljes folyamat szabályos, jogszerű volt, a kamara szabályzataival összhangban – mondta a HVG-nek Nagy Elek.

A lap információi szerint az MKIK 4,2 milliárd forintot fizetett a XII. kerületi Pethényi köz 10. szám alatti, 5300 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező központi székházért. A XIII. kerületi Papp Károly utcában található 8200 négyzetméteres épületért - amelyet idővel teljesen oktatási célra használnak majd – 8,5 millió eurót, azaz nagyjából 3,3 milliárd forintot adtak ki. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szintén vásárolt 2026 januárjában egy 2800 négyzetméteres fővárosi ingatlant, ezért 4,5 millió eurót, azaz körülbelül 1,7 milliárd forintot kellett fizetni.

A három ingatlan összesített vételára nagyjából 9,2 milliárd forint volt, ezt az összeget Nagy Elek egyetértésével fizették ki, ő ugyanis az elnöke az MKIK-nak és a BKIK-nak is.

Az ügyletek tisztaságát megkérdőjelező elnökségi tagok ugyanakkor egyebek mellett azt kifogásolták, hogy két ingatlant nem sokkal az adásvétel előtt szerzett meg az eladó, a TP Property Zrt. nevű cég – írta a HVG.

Nagy Elek, az MKIK elnöke az MTI-vel kedden este közölte: amennyiben ez szükségessé válik, maga is büntetőfeljelentést fog tenni a HVG cikkében az MKIK székházvásárlásával kapcsolatban megfogalmazott, vádakat sugalló állítások kapcsán.

Az MKIK elnöke szerint az ügyben szereplő információk kizárólag Parragh László korábbi elnök támogatóinak köréhez tartozó elnökségi tagoktól származnak. Az alaptalan és rágalmazó kijelentések miatt Parragh László ellen már megtette a szükséges jogi lépéseket és ezt minden további személy esetében is megteszi, aki valótlan állításokat fogalmaz meg vagy terjeszt személyét és az MKIK vezetőségét illetően – szögezte le Nagy Elek.

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