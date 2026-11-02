ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.19
usd:
325.34
bux:
145330.02
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kutyát sétáltat a városban egy férfi.
Nyitókép: Getty Images/FG Trade

Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

Infostart / InfoRádió

Budapest I. kerületében változnak a közösségi együttélés szabályai: a kutyát sétáltató gazdáknak ezentúl az ürülék felszedésére alkalmas eszközt és a kutyavizelet feltakarításához, hígításához elegendő vizet is maguknál kell tartaniuk. A részletekről Böröcz László polgármestert kérdezte az InfoRádió.

Az első kerületben számos lakossági bejelentés érkezett a kutyák által okozott szennyeződések miatt: a probléma különösen a szárazabb nyári hónapokban vált szembetűnővé, amikor a kutyák vizelete gyakran a házfalakon, az utcákon és a járdákon hagyott nyomot. Mivel ezek kezelésére eddig nem volt megfelelő szabályozás, a kerület több nyugat-európai nagyváros gyakorlatát is megvizsgálta, majd az ottani tapasztalatok alapján dolgozták ki a rendeletmódosítást – mondta az InfoRádióban Böröcz László.

Az új rendelet értelmében a kutyatulajdonosoknak az ürülék felszedésére szolgáló zacskó mellett egy flakon vizet is maguknál kell tartaniuk, ami a kutyák vizeletének eltávolítására szolgál. A polgármester megjegyezte, utóbbi használta fagypont alatti hőmérsékleten nem érvényes, mivel a megfagyó víz balesetveszélyessé tehetné a járdákat. Az önkormányzat a gazdák számára vizespalackokat is biztosít, emellett az elmúlt években több helyen telepített köztéri csapokat, ahol szükség esetén utántölthetik azokat – mondta.

Böröcz László hozzátette, hogy a szigorítás mellett egy lakossági felmérés eredményei is szerepet játszottak. A kérdőívet több mint háromezren töltötték ki, a válaszadók 80 százaléka pedig a kutyatartással és a kutyák által okozott szennyeződésekkel kapcsolatos szabályok szigorítását támogatta.

A szabályozás elsősorban a járdákra és a házfalakra vonatkozik, mivel ezeken a felületeken jelentkezik a probléma a leglátványosabban – mondta a polgármester az InfoRádió kérdésre válaszolva, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kutyavizelet a zöldfelületekben, a dísznövényekben és a bokrokban is károkat okozhat. A szennyeződés viszont nem csupán esztétikai kérdés, hanem egészségügyi problémákat is felvet.

Az új szabályozás november 21-én lép hatályba, a szabályszegések miatt azonban csak jövő évtől szabhatnak ki bírságot. Böröcz László jelezte, hogy az önkormányzat elsődleges célja a szemléletformálás, ezért a büntetés helyett egyelőre a kutyatartók együttműködésére szeretnének építeni. Ennek érdekében már korábban is indítottak tájékoztató kampányt, amelyet a következő hónapokban is folytatnak.

A szabályok megszegése néhány tízezer forintos bírságot vonhat maga után, amely ismételt szabályszegés esetén tovább emelkedhet. Az előírások betartását a közterület-felügyelők, illetve a budavári rendészek ellenőrzik majd. Böröcz László bízik abban, hogy a tájékoztató kampánynak és a fokozott kommunikációnak köszönhetően csak ritkán lesz szükség bírság kiszabására. Hangsúlyozta, hogy a tisztább és rendezettebb közterületek megteremtése közös érdek, amely a kutyatartókat és a kerület többi lakóját egyaránt érinti.

A polgármester végül kitért arra is, hogy az elmúlt két évben megduplázták a köztisztasági ágazatban dolgozók létszámát, emellett gépeket is beszereztek, és további fejlesztéseket terveznek. Hozzátette ugyanakkor, hogy valamennyi utca és járda napi szintű takarítása önmagában nem megoldható, ezért a tisztaság megőrzéséhez a kutyatartók együttműködésére is szükség van.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

kutya

víz

i. kerület

budavári önkormányzat

böröcz lászló

kutyaürülék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

Budapest I. kerületében változnak a közösségi együttélés szabályai: a kutyát sétáltató gazdáknak ezentúl az ürülék felszedésére alkalmas eszközt és a kutyavizelet feltakarításához, hígításához elegendő vizet is maguknál kell tartaniuk. A részletekről Böröcz László polgármestert kérdezte az InfoRádió.
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Alig van nyoma a kormányváltásnak” – tiltakozik a kulturális szakma

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a piacok!

Nagy bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a piacok!

A mesterséges intelligenciával és az újabb iráni csapásokkal kapcsolatos félelmek hatására nagy esést láthattunk múlt héten a tőzsdéken. A mostani hét Ázsiában vegyesen indul, a hongkongi és a dél-koreai tőzsdére is megérkezett a felpattanás. Délután lendületet kaptak az európai piacok, miután Irán legfőbb vezetője felhatalmazta a kormányt arra, hogy tárgyalásokat folytasson. A bejelentés azért különösen jelentős, mert az országban a legfőbb vezető rendelkezik a stratégiai külpolitikai döntések feletti végső hatalommal, így a lépés egy, a diplomáciai rendezés irányába tett fontos jelzésként értelmezhető. A bejelentés hatására meredeken esnek az energiaárak, felpattantak a tőzsdék, és veszik az aranyat és az ezüstöt is. A BUX index végül mintegy 0,1 százalékot emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Local officials say 27 people had been missing after at least nine 3,000kg aerial bombs hit a village in southern Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 19:20
Rengeteg robbanótest egy budapesti telken, bejelzett a tűzszerész okosórája
2026. november 2. 18:39
Fontos felújításokra, átalakításokra nem lehet használni a Wekerle Pluszt – szakértő segít eligazodni
×
×