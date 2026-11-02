A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását – a nap hírei

Sonnevend Pált választotta elnökévé az Alkotmánybíróság, titkos szavazással. Az új elnök a megválasztásával azonnal hivatalba is lépett. Sonnevend Pált az Országgyűlés július 27-én választotta az Alkotmánybíróság tagjává, elnöki megbízatása 3 évre szól.

A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását – jelentette be Magyar Péter. A jelölés azután történt, hogy az Országgyűlés nem választotta meg a köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, akit a korábbi ügyészségi vezetéshez fűződő kapcsolatai és testvérének az aranykonvojügyben való érintettsége miatt bíráltak.

Amikor nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, a diktatúra embertelenségéről mond ítéletet az ország, és nem egyes emberekről – fogalmazott a miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter megerősítette, hogy az 1956-os forradalom leverésének évfordulójától, november 4-étől nyilvánosak lesznek a dossziék. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a jövő dönti el, hogy a hatos kartonok nyilvánosságra hozása segíti-e a múlt feldolgozását, vagy csak lincselés alapjául fog szolgálni.

Nem tervezik a rezsicsökkentés eltörlését – erősítette meg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Hozzátette: az energiaforrások bővítése és a Paks II. beruházás felülvizsgálata mellett 4 ezer milliárd forint jut gazdaságfejlesztésre.

A kedvezményes áramtarifa módosítása ellen tiltakozik az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, mert a döntés előtt nem egyeztettek az érintett szervezetekkel. A C tarifa szabályozása egy 2007-es kormányzati és ágazati megállapodáson alapul.

Bírálta a jövő évi költségvetésben tervezett 5,5 százalékos pedagógusbér-emelést a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence szerint a tanárokat hidegzuhanyként érhette, hogy a korábbi évek 10–32 százalékos emelései után jövőre jóval kisebb növekedés várható. A tervezett emelés 164 ezer pedagógust és oktatót érint.

Megvannak az új tankerületi igazgatók, amivel szemléletváltás is érkezik – közölte a szaktárca. Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ.

Közös nyilatkozatban tiltakoznak kulturális szakmai szervezetek a jövő évi költségvetés tervezete miatt. A Tarr Zoltán miniszternek címzett szövegben azt írják, hogy a kulturális költségvetésben alig van nyoma a kormányváltásnak, és szélesebb körű egyeztetést sürgetnek. A kormányfő a parlamentben közölte ugyanakkor, hogy a benyújtott tervezet még több ponton változni fog.

Azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter főigazgató munkaviszonyát a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár arról számolt be: az Operaház átvilágítása egyebek mellett feltárta, hogy a vezetés nem tudta pontosan, mennyibe kerültek az egyes produkciói. Ókovács Szilveszter pedig havi bruttó 4 millió 800 ezer forintos fizetése mellett külön prémiumokkal emelte saját fizetését a minisztérium jóváhagyása nélkül.

Kormányzati jóváhagyásra is szükség volt a 300 millió forint feletti sport-tao-programoknál – derül ki a kormany.hu-n közzétett összegzésből. Az ilyen fejlesztésekről a sportért és az adópolitikáért felelős miniszternek is véleményt kellett mondania, egyetértés hiányában pedig a kormány döntött. 11 év alatt 1.408 milliárd forintnyi támogatási igazolást állítottak ki a rendszerben.

Nem magánszemélyeknek gyártják az olyan páncélszekrényeket, amilyeneket Seszták Miklós, letartóztatott volt nemzeti fejlesztési miniszter házában találtak. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két nagy méretű, darabonként több mint másfél tonnás, pénzügyi szolgáltatóknál és zálogházakban használt páncélszekrényt találtak az októberi házkutatáskor.

5 millió forint közpénz kampánycélú felhasználásának gyanúja miatt tartottak kutatásokat egy budapesti alapítványnál a NAV pénzügyi nyomozói. A szervezet a támogatást 2024-ben kapta a polgári hagyományok ápolására és a közéleti részvétel ösztönzésére, de a gyanú szerint abból pártpolitikai kampányplakátokat készítettek.

Az Egyetemista Lista a szavazatok 53 százalékával megnyerte az október 25-i előrehozott szerbiai parlamenti választást, míg az Aleksandar Vucic nevével fémjelzett Egyesült Szerbia listára a választók 38,9 százaléka voksolt. A végleges adatokat azután tette közzé a választási bizottság, hogy vasárnap 53 szavazókörben megismételték a voksolást.

Benyújtotta lemondását a belga miniszterelnök, miután a kormánykoalíció nem tudott megállapodni a 2027-es költségvetésről és a tízmilliárd eurós hiány csökkentéséről. A kabineten belüli vita főként a szükséges megtakarítások és adóreformok mértékéről szólt, a lemondásról Fülöp király dönt.

Európa-szerte kibertámadás érte több szupermarketlánc hűtőrendszereit vasárnap éjszaka. A támadók távolról átállították a hűtőberendezéseket, amelyek emiatt felmelegedtek.

Iliana Jotova nyerte a bolgár elnökválasztás 2. fordulóját, így ő lesz az ország első közvetlenül megválasztott női államfője. A szavazatok 57,5 százalékát szerezte meg, és a NATO-tagság, valamint a védelmi képességek erősítését és az ukrajnai háború diplomáciai rendezését támogatja.

Szabotázsakciók veszélye miatt megelőző műveletet indított a lengyel rendőrség a kalinyingrádi orosz exklávéval közös határnál. Az akció műveleti központja a varsói rendőr-főkapitányság, és a mozgósítás több vajdaság rendőrségét érinti.