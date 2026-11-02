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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Új elnököt választott az Alkotmánybíróság

Infostart / MTI
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Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése titkos szavazással Sonnevend Pált választotta a testület elnökévé.

(Cikkünk frissül.)

Sonnevend Pált választotta az Alkotmánybíróság (Ab) elnökévé a testület hétfői teljes ülése titkos szavazással – közölte honlapján az Ab.

Az új elnök a megválasztásával azonnal hivatalba is lépett. Sonnevend Pált az Országgyűlés július 27-én választott az Alkotmánybíróság tagjává, elnöki megbízatása három évre szól.

Az Ab közleménye szerint az új elnök pályázatában a legfontosabb feladatai közé sorolta az alkotmánybíráskodás iránti bizalom helyreállítását, a testület belső kohéziójának erősítését és az európai testvérintézményekkel való kapcsolatok újjáépítését.

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