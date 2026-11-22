Balatonszemes idén is egyszeri, 10 ezer forintos pénzbeli támogatással segíti a 65 év feletti lakosokat.

A támogatásra a Sonline cikke szerint azok jogosultak, akik életvitelszerűen a településen élnek és balatonszemesi lakóhellyel rendelkeznek.

A pénzbeli juttatást december 2-án, 3-án és 4-én, szerdától péntekig, reggel 8 és déli 12 óra között vehetik át az érintettek az önkormányzati hivatalban, a Bajcsy-Zsilinszky út 23. szám alatt.

Az átvételhez személyi igazolvány szükséges. Amennyiben a támogatást meghatalmazott veszi át, két tanú által aláírt meghatalmazást is be kell mutatni.