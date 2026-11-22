A tűz szombat este ütött ki a Milkita édességmárkát gyártó PT Fonusa Agung Mulia üzemben, Nyugat-Jáva tartomány Banten régiójában, Serang körzet Cikande településén. A mentőcsapatok 15 embert élve mentettek ki, közülük négyen orvosi ellátásra szorultak.

A hatóságok vasárnap is folytatták a 36 eltűnt dolgozó keresését.

A Banten tartományi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a lángok az üzem több pontján még a tűz keletkezése után több mint 12 órával is égtek, a tűzoltók pedig az épület hűtésén és az izzó gócpontok felszámolásán dolgoztak. A mentőegységek az épület különböző részeit vizsgálták át, különös tekintettel azokra a területekre, ahol emberek rekedhettek.

?BREAKING NEWS? Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore. Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. ? https://t.co/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

A tűz keletkezésének okát egyelőre nem állapították meg. A túlélők beszámolói szerint a lángok a háromszintes épület harmadik emeleten található hűtőberendezésnél csaphattak fel.

Indonéziában az elmúlt években több súlyos ipari tűzeset történt, amelyek ismételten ráirányították a figyelmet a gyártóüzemek munkavédelmi előírásaira és vészhelyzeti felkészültségére.