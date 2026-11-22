A nyugat-lengyelországi Lubusi vajdaság 20-as számú választókerületében járulnak az urnákhoz a választópolgárok vasárnap, hogy a lengyel parlament felsőházának, a Szenátusnak az egyik megüresedett mandátumáról döntsenek. Az időközi választást azért írták ki, mert augusztusban elhunyt a körzet korábbi képviselője, Mirosław Różański nyugalmazott tábornok.

A konfront.hu elemzése szerint a Zielona Górát és három környező járást magában foglaló választókerületben mintegy negyedmillió szavazópolgár dönthet négy jelölt sorsáról:

Zdzisława Różańska az elhunyt szenátor özvegye, aki a Donald Tusk vezette kormánykoalíció közös jelöltjeként indul.

Janusz Kubicki, Zielona Góra volt polgármestere (2006–2024), aki mögé a két nagy ellenzéki jobboldali erő, a Jog és Igazságosság (PiS), valamint a Konföderáció is beállt.

Joanna Senyszyn korábbi baloldali parlamenti képviselő, aki a baloldali szavazók egy részét szólíthatja meg.

Tomasz Naruszewicz, a Grzegorz Braun nevével fémjelzett radikális jobboldali kispárt (Lengyel Korona Konföderációja) politikusa.

A magyar lapnak nyilatkozó Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország-szakértő szerint a voksolás tétje túlmutat az egyéni mandátumon, mivel a jövő évi rendes parlamenti választások előtti erőviszonyokat és szövetségi trendeket is jelzi. Rámutatott:

amennyiben Zdzisława Różańska gyengébben szerepel férje 2023-as, 59 százalékos eredményénél, azt az ellenzék a Tusk-kormány támogatottságának csökkenéseként értékelheti.

A szakértő emellett kiemelte, hogy a PiS és a Konföderáció közös jelöltállítása újabb lépés a két jobboldali párt közeledésében.

Ez előrevetítheti, hogy a 2027-es parlamenti választásokon az egyéni szenátusi körzetekben koordináltan, egymás elleni jelöltállítás nélkül indulhatnak a kormánypártokkal szemben.