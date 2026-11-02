Támadás alatt az európai élelmiszer-ellátás

A támadás többek között a Delhaize, a Carrefour és a Spar üzletlánc hűtőit és fagyasztóit érintette. Stephan Moelans, a Sabcobel hűtéstechnikai vállalat vezérigazgatója a hírügynökségnek elmondta, hogy a támadás vasárnap éjfél körül kezdődött, és a cég által Belgium-szerte felügyelt több száz berendezés közül mintegy húszat érintett.

A támadók távolról leolvasztási üzemmódba kapcsolták a hűtőberendezések párologtatóit, aminek következtében a hűtők belső hőmérséklete emelkedni kezdett.

Moelans közölte, hogy a vállalat már hajnali egy órakor mozgósította technikusait, akik egész éjszaka és délelőtt azon dolgoztak, hogy leválasszák az érintett berendezéseket a hálózatról, és helyreállítsák a működésüket.

A vezérigazgató szerint egyes üzletekben így is keletkezhetett kár, mivel a nem megfelelő hőmérsékleten tárolt élelmiszerek egy részét valószínűleg meg kell semmisíteni.

A támadás módszere megegyezik azzal, amelyet október elején Franciaországban alkalmaztak, amikor több száz üzlet hűtőrendszerét érte hasonló kibertámadás.

Moelans elmondta, hogy vállalata az elmúlt hetekben intenzíven dolgozott a berendezések védelmén, de a biztonsági rés megszüntetéséhez nem elegendő a szoftverfrissítés, fizikai átalakításokra is szükség van. Hozzátette, hogy a legegyszerűbb megoldás a hűtőrendszerek biztonságos internetkapcsolaton keresztüli felügyelete, amelyre a franciaországi támadást követően ügyfeleik többsége már átállt.

A belga ügyészség bejelentette, hogy nyomozást rendelt el az ügyben.

A hétfő délutáni beszámolók szerint a kibertámadás Belgium mellett Hollandiában, Észtországban, Írországban, Luxemburgban, Svédországban és Finnországban is érintett hűtőrendszereket.

Luxemburgban több Delhaize-áruház, Írországban pedig a SuperValu üzletlánc 13 boltjának hűtőrendszerében észleltek rendellenességeket. Hollandiában a nagy szupermarketláncokat egyelőre nem érintette a támadás, kisebb üzleteket és hentesboltokat azonban igen. Észtországban szintén több üzletnél jelentettek problémákat, míg Finnországban a nemzeti kiberbiztonsági központ több sikeres támadást azonosított, de az okozott károk korlátozottak voltak. Svédországban a Coop áruházlánc több üzletében állt le a hűtőrendszer.

Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztosa szerint a szupermarketeket célzó legújabb kibertámadási hullám „szándékos kísérlet” az EU élelmiszer-ellátásának megzavarására. Hozzátette: a támadások célja a lakossági bizalom megingatása is.

Bár az élelmiszer-ellátás biztonsága jelenleg nincs veszélyben, az élelmiszerveszteség és a vállalkozásokat érintő hatások valósak – mondta.

A testület illetékes szóvivője hangsúlyozta: az incidensek rávilágítanak arra, miként zavarhatják meg a kibertámadások a szolgáltatásokat, okozhatnak károkat a vállalkozásoknak, és befolyásolhatják közvetlenül az állampolgárok mindennapi életét. A szóvivő ezért az uniós kiberbiztonság megerősítésének fontosságát hangsúlyozta.