ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.14
usd:
325.26
bux:
145330.02
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fagyasztott élelmiszerek egy bolt hűtőjében.
Nyitókép: Unsplash

Támadás alatt az európai élelmiszer-ellátás

Infostart / MTI

Kibertámadás érte több belgiumi szupermarketlánc hűtőrendszereit vasárnap éjszaka, a támadók távolról átállították a hűtőberendezéseket, amelyek emiatt felmelegedtek, és egyes üzletekben élelmiszerek megsemmisítésére lehet szükség – jelentette a Belga hírügynökség hétfőn. Európa több országában történt hasonló incidens.

A támadás többek között a Delhaize, a Carrefour és a Spar üzletlánc hűtőit és fagyasztóit érintette. Stephan Moelans, a Sabcobel hűtéstechnikai vállalat vezérigazgatója a hírügynökségnek elmondta, hogy a támadás vasárnap éjfél körül kezdődött, és a cég által Belgium-szerte felügyelt több száz berendezés közül mintegy húszat érintett.

A támadók távolról leolvasztási üzemmódba kapcsolták a hűtőberendezések párologtatóit, aminek következtében a hűtők belső hőmérséklete emelkedni kezdett.

Moelans közölte, hogy a vállalat már hajnali egy órakor mozgósította technikusait, akik egész éjszaka és délelőtt azon dolgoztak, hogy leválasszák az érintett berendezéseket a hálózatról, és helyreállítsák a működésüket.

A vezérigazgató szerint egyes üzletekben így is keletkezhetett kár, mivel a nem megfelelő hőmérsékleten tárolt élelmiszerek egy részét valószínűleg meg kell semmisíteni.

A támadás módszere megegyezik azzal, amelyet október elején Franciaországban alkalmaztak, amikor több száz üzlet hűtőrendszerét érte hasonló kibertámadás.

Moelans elmondta, hogy vállalata az elmúlt hetekben intenzíven dolgozott a berendezések védelmén, de a biztonsági rés megszüntetéséhez nem elegendő a szoftverfrissítés, fizikai átalakításokra is szükség van. Hozzátette, hogy a legegyszerűbb megoldás a hűtőrendszerek biztonságos internetkapcsolaton keresztüli felügyelete, amelyre a franciaországi támadást követően ügyfeleik többsége már átállt.

A belga ügyészség bejelentette, hogy nyomozást rendelt el az ügyben.

A hétfő délutáni beszámolók szerint a kibertámadás Belgium mellett Hollandiában, Észtországban, Írországban, Luxemburgban, Svédországban és Finnországban is érintett hűtőrendszereket.

Luxemburgban több Delhaize-áruház, Írországban pedig a SuperValu üzletlánc 13 boltjának hűtőrendszerében észleltek rendellenességeket. Hollandiában a nagy szupermarketláncokat egyelőre nem érintette a támadás, kisebb üzleteket és hentesboltokat azonban igen. Észtországban szintén több üzletnél jelentettek problémákat, míg Finnországban a nemzeti kiberbiztonsági központ több sikeres támadást azonosított, de az okozott károk korlátozottak voltak. Svédországban a Coop áruházlánc több üzletében állt le a hűtőrendszer.

Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztosa szerint a szupermarketeket célzó legújabb kibertámadási hullám „szándékos kísérlet” az EU élelmiszer-ellátásának megzavarására. Hozzátette: a támadások célja a lakossági bizalom megingatása is.

Bár az élelmiszer-ellátás biztonsága jelenleg nincs veszélyben, az élelmiszerveszteség és a vállalkozásokat érintő hatások valósak – mondta.

A testület illetékes szóvivője hangsúlyozta: az incidensek rávilágítanak arra, miként zavarhatják meg a kibertámadások a szolgáltatásokat, okozhatnak károkat a vállalkozásoknak, és befolyásolhatják közvetlenül az állampolgárok mindennapi életét. A szóvivő ezért az uniós kiberbiztonság megerősítésének fontosságát hangsúlyozta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Támadás alatt az európai élelmiszer-ellátás

kibertámadás

hűtő

szupermarket

élelmiszer-ellátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

Egy új felmérés szerint 7 fontos amerikai szövetségi államban a demokrata jelöltek több voksra számíthatnak a keddi félidős választásokon, mint a republikánusok. Mindez azért lényeges, mert Donald Trump elnök számára valósággá válhat, hogy a törvényhozás mindkét házában az ellenfelei lesznek többségben.
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Alig van nyoma a kormányváltásnak” – tiltakozik a kulturális szakma

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csökkenő veszteséget, de lassuló árbevétel-növekedést könyvelt el a történelmi tőzsdére lépésre készülő AI-óriás

Csökkenő veszteséget, de lassuló árbevétel-növekedést könyvelt el a történelmi tőzsdére lépésre készülő AI-óriás

Közel 900 milliárd dolláros kötelezettséget vállalt a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére az Anthropic a következő évekre – írta meg a Financial Times a vállalat tőzsdei bevezetést előkészítő, frissített dokumentumai alapján. A Claude nyelvi modellt fejlesztő cég számítási kapacitásokra fordított kiadásai jelenleg gyorsabban nőnek, mint a bevételei, ami a jövő hónapra tervezett elsődleges nyilvános részvénykibocsátás előtt komoly kérdéseket vet fel a befektetőkben az üzleti modell megtérülésével kapcsolatban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyeztetés nélkül módosítanák a kedvezményes áramtarifát: sokan kiakadtak a tervezet miatt

Egyeztetés nélkül módosítanák a kedvezményes áramtarifát: sokan kiakadtak a tervezet miatt

A villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa több évtizedes múltra tekint vissza.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Local officials say 27 people had been missing after at least nine 3,000kg aerial bombs hit a village in southern Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 16:04
Az izraeli államfő szeretne elkerülni egy új választást
2026. november 2. 14:58
Több embert is őrizetbe vettek Szerbiában szavazatvásárlás miatt
×
×