A színművész halálhírét az Emlék-Szín és a József Attila Színház tudatta.

Kiss Gábor 1940. május 22-én született Rábapordányban, színészi diplomáját 1961-ben szerezte meg a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása során játszott a veszprémi, a miskolci, a Szegedi Nemzeti Színház és az Állami Déryné Színház társulatában, 1969-től pedig a Honvéd Művészegyüttes tagja volt. Vendégművészként fellépett a Vígszínházban, a Játékszínben és a Karinthy Színházban is, emellett vezette a KiSzínházat, 1990-ben pedig alapítója és művészeti vezetője lett az Esztergomi Várszínháznak.

Utolsó évtizedeiben a József Attila Színház társulatának tagjaként szerepelt

többek között a Száll a kakukk fészkére, Az imposztor, az Eldorádó, az Anna Karenina és a Csókos asszony című előadásokban.

Munkásságát 2020-ban Józsa Imre-díjjal ismerték el.

A teleregény

Országos ismertségét a Szomszédok hozta meg számára, amelyben 1987 és 1999 között 151 epizódban alakította Hável Imre iskolaigazgatót.

Később feltűnt a Kisváros, a Mintaapák és A mi kis falunk című sorozatokban, játszott a Trezor és a Valami madarak című filmekben, valamint évtizedeken keresztül dolgozott szinkronszínészként is.