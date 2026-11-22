Magyar Péter közlése szerint a magyar közúthálózat állapota miatt indítanak 120 milliárd forintos kátyúmentesítő programot, amelynek keretében a Magyar Közút Zrt. kapacitásait is megerősítik, és kiemelt figyelmet fordítanak az alsóbbrendű utak felújítására.

Emellett a kormányfő bejelentette az autópályák üzemeltetésének visszavételét és a 23 ezer milliárd forintos koncessziós szerződés lezárását, valamint megemlítette, hogy Cigándon megnyitották a víztározót, amely kétmillió köbméter víz megtartását és tájba juttatását teszi lehetővé.

A miniszterelnök a bejegyzés elején az elmúlt években elszenvedett defektjeire hivatkozva ironikusan reagált az elmúlt napok közéleti vitájára, amely az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése körül bontakozott ki.

A parlamenti vita során Magyar Péter az intézkedés szükségessége mellett érvelve egy személyes példát hozott fel, elmondva, hogy 18 éves korában, 27 évvel ezelőtt nekik is szükségük lett volna a készítményre, miután

az általa használt óvszer kiszakadt.

A kijelentés heves politikai és nyilvános adok-kapokhoz vezetett: a parlamenti ülésen a Fidesz soraiban ülő Németh Balázs közbekiabálással jelezte, hogy neki nem voltak hasonló helyzetei, mire a miniszterelnök élcelődő megjegyzéssel válaszolt, ami miatt Forsthoffer Ágnes házelnök a ház méltóságának megőrzésére figyelmeztette a felszólalókat.