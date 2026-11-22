"Döbbenet! A Gyurcsány-kormány propagandistáját választották a közmédia új vezetőjének. Azt a Kert Attilát, aki a Magyar Televízió (MTV) hírigazgatója volt 2006 és 2009 között. Az általa irányított szerkesztőség hazugságai miatt tört ki a tévéostrom is 2006-ban - posztolta a MI Hazánk pártelnöke.

A politikus arról is írt, hogy „Magyar Péter lépésről lépésre hozza vissza a magyar történelem egyik legsötétebb, nemzetellenes időszakának, az MSZP-SZDSZ világának alakjait, miközben még Gyurcsányon is túltesz."

Ahogy az Infostarton szombaton beszámoltunk Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT).

Bayer Judit, a testület elnöke kérdésre válaszolva közölte: 6:1 arányban döntöttek Kert Attila javára, akinek koncepcióját szilárdabb alapokon nyugvónak találták; az ő esetében a többség nagyobb vezetői tapasztalatot látott, valamint gazdálkodási terveit nagyobb biztonságot nyújtónak találták.

Mi történt 2006 szeptemberében

A Magyar Televízió (MTV) Szabadság téri székházának ostroma 2006. szeptember 18-án éjjel, tehát nem télen, hanem kora ősszel történt – egy nappal azután, hogy nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc miniszterelnök őszödi beszéde.

Este a Kossuth téren demonstráló tömeg egy része átvonult a Szabadság térre, az MTV székháza elé, azzal a követeléssel, hogy az élő adásban olvassák be a petíciójukat. A tüntetők képviselőit – köztük Toroczkai Lászlót – a televízió vezetése részéről Kert Attila, az MTV Híradójának akkori főszerkesztője fogadta az épületben. Kert Attila átvette a petíciót (ezt vitatja most Toroczkai László), de megtagadta annak élő adásban történő beolvasását, arra hivatkozva, hogy a közmédium szerkesztési elvei és törvényi kötelezettségei ezt nem teszik lehetővé, és külső nyomásra nem adnak teret követeléseknek.

Miután a delegáció visszatért a térre és közölte a tömeggel az elutasítást, az épület előtt feszült helyzet alakult ki, amely hamarosan erőszakos összecsapásokba torkollott. A tüntetők egy csoportja áttörte a rendőrsorfalat, kövekkel dobálta meg az épületet, felgyújtott több parkoló autót, majd betörte a bejárati ajtókat és ablakokat, és behatolt a székházba.

Ekkor volt látható a Hír TV-ben, ahogy belülről megpróbálják a tömeget könnygázzal és vízzel távol tartani a bejárattól, de ez végül nem sikerült.

A behatolók miatti biztonsági kockázatok okén az MTV vezetése hajnali fél kettő körül ideiglenesen leállította a televízió élő adását – erre az intézmény történetében korábban még nem volt példa.

A székházat védő rendőri erők létszámhátrányuk és a felszerelés hiányosságai miatt hajnalban feladták az épület védelmét és kivonultak, a behatolók pedig reggelre fokozatosan elhagyták a székházat.