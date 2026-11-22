A szervezett szurkolói csoportokkal foglalkozó hooligans.cz portál beszámolója szerint az összecsapásban megközelítőleg nyolcvan nyíregyházi és ötven debreceni drukker vett részt. A történtek részleteit illetően azonban élesen eltér a két fél álláspontja.

A debreceni szurkolók állítása szerint a nyíregyháziak egyik törzshelyénél kirobbant verekedés nyolc-tíz percig tartott, a hazaiakat pedig a lengyel Resovia ultrái is segítették. A vendégszurkolók azt állították, hogy a támadók késeket és botokat is használtak, mielőtt mindkét tábor elhagyta a helyszínt.

A nyíregyházi drukkerek határozottan cáfolták a fegyverek és eszközök használatát. Állításuk szerint három-négy percig tartó, puszta kezes verekedés zajlott,

amelynek végén megfutamították a debrecenieket,

és hangsúlyozták, hogy kések használata esetén súlyos sérülések történtek volna.

A két tábor közötti ellentmondások miatt a verekedés pontos lefolyása nem állapítható meg egyértelműen, a fegyverhasználatról szóló állításokat pedig független forrás sem erősítette meg – fogalmaz az nb1.hu.

Az Infostartnak egy másik magyar klub törzsszurkolója világította meg a szituációt. Szerinte a képek alapján a debrecenieket beugratták, azaz rosszul mérték fel a hazaiak erejét, és nem számoltak a lengyelekkel, akik az ilyen utca verekedéseket véresen komolyan veszik.

A vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzést kiemelt biztonsági intézkedések mellett rendezik meg a nyíregyházi Városi Stadionban; a rendőrség már korábban fokozott ellenőrzést és útlezárásokat rendelt el a városban a találkozó miatt.