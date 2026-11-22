120 milliárd forintos kátyúmentesítő program indul jövőre a magyar közúthálózat rendbetételére – erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter Facebook bejegyzésében fontos feladatnak nevezte a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítését és az alsóbbrendű utak megújítását.

A Cigándi-tározó után megnyitották a tiszaroffi tározót is, elindították a vízpótlást. Az élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán kiemelte, hogy a tervek szerint összességében 2,5 millió köbméter vizet próbálnak kivezetni a Tiszából. Korábban az utóbbi napok esőzéseinek köszönhetően több millió köbméter víz megtartásáról számolt be Gajdos László.

Decemberben megérkeznek az uniós pénzek – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Több mint 3 milliárd eurónyi uniós forrásból indulnak gazdaságfejlesztési és energetikai programok. Kapitány István kiemelte: a beruházásokkal több ezer megawattnyi új megújuló termelőkapacitás előtt nyitják meg az utat. Hozzátette: a következő években ütemezetten használják fel a forrásokat, hogy lendületet adjanak a beruházásoknak.

Elutasította az Európai Unió hosszú távú költségvetésére vonatkozó legújabb kompromisszumos javaslatot a német kancellár. Friedrich Merz szerint a javaslat túlságosan sok kiadással számol. Párizs szintén bírálta és kiábrándítónak minősítette a javaslatot, különösen annak a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatásáról szóló fejezetét. Elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot a cseh kormányfő is. Az Európai Tanács elnöke mintegy 10 százalékkal, csaknem 200 milliárd euróval csökkentené a következő hétéves uniós költségvetést.

Csalódottságának adott hangot az ENSZ főtitkára amiatt, hogy a világszervezet 31. klímakonferenciáján a részt vevő országoknak nem sikerült megállapodásra jutniuk. António Guterres azt írta, osztozik mindazokkal, akik bíztak abban, hogy a konferencián részt vevő országok kormányai fel tudnak nőni az előttük álló feladathoz, és képesek lesznek a fosszilis energiahordozók felhasználásából adódó klímaválság kezelésére.

A kijevi régióban 2 ember meghalt, további 4 megsebesült, és legkevesebb 11 ember eltűnt annak a lakóépületnek a romjai alatt, amelyet reggel (vas) ért orosz dróntámadás, 9 embert sikerült kimenekíteni - jelentette be az ukrán elnök. A két halott egyike egy 18 éves fiú, a négy sebesült között pedig egy gyerek is van.

A holnapi (hét) járatok többségét törölték a belga repülőterek a dolgozóikat tömörítő három fő szakszervezet országos sztrájkja miatt. A reggel 7 és este 9 óra között tervezett munkabeszüntetés idején a légi forgalom előreláthatólag szinte teljesen megbénul. Ez érinti a Wizz Air és a Brussels Airlines és a RyanAir holnapi Budapestről induló járatait is.

Szegényekkel ebédelt 14. Leó pápa a Vatikánban. 1300 rászoruló vett részt a közös ebéden. Ezzel egy időben a római menhelyeken és plébániákon is csomagot kaptak a rászorulók a pápai szeretetszolgálat támogatásával.

Elindult Pécelről a fővárosba az ország karácsonyfája. A mintegy 16 méter magas, négytonnás jegenyefenyőt fővárosi tűzoltók vágták ki, a szállításáról a Magyar Honvédség gondoskodik. A katasztrófavédelem munkatársai várhatóan reggel (hét) 7 órakor kezdik meg a fa felállítását. Az idei karácsonyfát 10 felajánlás közül választották ki. A teljesen feldíszített karácsonyfát november 29-től csodálhatják meg a látogatók.