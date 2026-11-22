November 22-én, vasárnap időközi önkormányzati képviselő-választást tartanak Gárdony 2. számú egyéni választókerületében. A választást Dávid Zoltán lemondása miatt kellett kiírni, aki 2026. augusztus 1-jei hatállyal távozott képviselői tisztségéből.

Dávid Zoltán a 2024-es önkormányzati választáson független jelöltként szerzett mandátumot. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint a mostani választáson egyetlen jelöltet vettek nyilvántartásba: Tátrai Andrea Mónikát, a Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület (VITE) jelöltjét.

Más jelölt nem szerepel a szavazólapon.

A választás a képviselő-testületi erőviszonyok szempontjából is érdekes lehet. A megüresedett mandátumot korábban független képviselő töltötte be, így a VITE jelöltjének megválasztása az egyesület testületi pozícióját erősítheti.

Gárdonyban az elmúlt időszakban több időközi választást is tartottak, miután több képviselő lemondott mandátumáról. A 2025-ös időközi választásokon a VITE két jelöltje is mandátumot szerzett, míg egy választókerületben független jelölt győzött. 2026 áprilisában a 4. választókerületben is időközi választást rendeztek, amelyen Mihálovits Tamás, a VITE jelöltje nyert.

Itt is egy jelölt van A Hajdú-Bihar megyei Hajdúböszörmény 3. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást rendezni, mert a térség 2024-ben megválasztott képviselőjét, Kocsis Jánost az augusztus 30-ai időközi választáson polgármesterré választották, így szeptember 3-án lemondott mandátumáról. Az időközi választáson egy jelölt indul, Nagy Gábor (Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület), a választói névjegyzékben közel 2200-an szerepelnek.

A szavazóhelyiség vasárnap reggel 6 és este 19 óra között tart nyitva.