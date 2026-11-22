Bús Balázs szombaton hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet, miután a Kecskeméti Törvényszék megszüntette a letartóztatását, és négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Hazatérését követően a politikus Facebook-bejegyzésben fordult támogatóihoz, hangsúlyozva, hogy az elmúlt hónapokban családjával együtt erőt merített a kapott támogatásból és imákból.

Üzenetét Ámosz próféta könyvének soraival zárta: „Okos ember hallgat ebben az időben, mert gonosz idő ez! A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor éltek; és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, úgy, amint mondtátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, állítsátok helyre az igazságot a kapuban.” – vette észre az index.hu.

A kényszerintézkedés enyhítésére azután került sor, hogy az ügyészség helyt adott a védelem indítványának – annak ellenére, hogy a bíróság november elején még december 25-ig meghosszabbította a politikus letartóztatását. A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint Bús Balázsnak nem kell nyomkövető eszközt viselnie, elhagyhatja az otthonát, azonban a lakóhelye szerinti Komárom-Esztergom vármegye területét nem hagyhatja el.

Bús Balázst június 23-án vették őrizetbe az NKA támogatási döntései – több mint 17 milliárd forint értékű, 1079 támogatás szabálytalan megítélése – miatt indult eljárásban, amelyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják, és amelyben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter is letartóztatásban van.

Emellett az egykori polgármester időközben az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben is gyanúsított lett, ahol 150 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Bús Balázs a kezdetektől fogva tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.