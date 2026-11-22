Csaknem 64 ezer ember vár idősotthoni férőhelyre Magyarországon, ami európai összevetésben is kiemelkedően magas szám.

„A 60 ezer feletti létszám az idősotthoni férőhelyre várakozók kapcsán nem mondható új keletűnek Magyarországon” – mondta az InfoRádióban az Idősotthonok és Nyugdíjasházak Országos Egyesületének elnöke. Nagy Viktor felidézte, hogy már 2019-ben 48 ezer fős várólistás személyszámot határozott meg a szakma, amit a társadalom elöregedése, illetve az intézményi férőhelyek szűkössége okoz. Európai összehasonlításban is kiemelten magas a hazai adat.

„Magyarországon az érintett idősek magas gondozási szükséglettel, súlyos demenciával, szakápolási igénnyel rendelkeznek. A várólistán szereplők nagy része sürgős eset, és a lehető legrövidebb időn belül keresnének férőhelyet” – jelezte az egyesület elnöke.

Férőhely és szakemberhiány

A szakember úgy véli, hosszú távú stratégiára van szükség, amely új férőhelyek létrehozását és a meglévő intézmények bővítését is magában foglalja.

„A Tisza-kormány vállalásai között szerepelt egy 20 ezer fős állami normatívával támogatott férőhelyszám növekedés, ami idősotthonok létesítését vagy a meglévők bővülését jelentené” – hangsúlyozta Nagy Viktor, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy

a férőhelyek számának növelése önmagában nem elég, mert az ágazat már most is jelentős munkaerőhiánnyal küzd.

Ha a költségvetés a plusz 20 ezer férőhelyet elbírná, akkor is kérdéses, hogy a személyi háttér rendelkezésre áll-e majd az intézményi ellátásra.

„Rövid, közép és hosszú távú foglalkoztatási programok, illetve egyéb alternatív munkaerőpiaci megoldások szükségesek:

Harmadik országból, külföldről érkező gondozókra lenne szükség, ami érezhető, pozitív változást jelentene az idősgondozásban”

– sorolta a Nyugdíjasházak Országos Egyesületének elnöke.

Az Európai Unióban jellemzően nagyok a különbségek az idősellátás kapacitásában. Hollandiában 2024-ben 100 ezer lakosra csaknem 1390 bentlakásos idősgondozási férőhely jutott. Romániában és Lengyelországban ez a mutató 500 alatti.

Rozgonyi Ádám összeállítása.