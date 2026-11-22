A belga repülőterek dolgozóit tömörítő három fő szakszervezet országos sztrájkja miatt a brüsszeli Zaventem repülőtér jelentős fennakadásokra számít működésében, a légiforgalmi irányítás egyes munkatársai részt kívánnak venni az országos tüntetésen is - olvasható a repülőtér honlapján.

A hétfőn 7 és 21 óra között tervezett munkabeszüntetés idején a légi forgalom előreláthatólag szinte teljesen megbénul, ami közel 60 ezer induló és érkező utast érint a belga főváros nemzetközi repülőtéren.

A főként fapados járatokat kiszolgáló charleroi-i repülőtér úgy az érkező, mint az induló járatok jelentős részének törléséről tájékoztatott.

A légiforgalmi irányító Skeyes társaság közleményében azt írta: a bejelentett munkabeszüntetések miatt nem tudja biztosítani a szokásos szolgáltatásait a belga repülőtereken és a felelősségi körébe tartozó légtérben reggel 7 és este 21 óra között. Mivel a személyzeti létszám nem teszi lehetővé, a normál légi forgalom optimális biztonsági feltételek melletti irányításának szavatolását, a Skeyes kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni az érintett szolgáltatásokat - tették hozzá.

A Brussels Airlines belga légitársaság közleményében azt írta: "mélységesen sajnálja" a Skeyes légiforgalmi irányítók sztrájkjával kapcsolatos "rendkívül késedelmes kommunikációt", ami - mint írták - rendkívül megnehezíti a megfelelő reagálást és az utasok kellemetlenségeinek minimalizálását.