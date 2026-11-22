A 48. játékhéttől kezdve előre meghatározott rend szerint, felváltva történik az ötöslottó nyerőszámainak kézi és gépi sorsolása. Az új szabályozás első alkalommal november 28-án lép életbe.

A változást a SzerencseSzombat szombati adásának végén jelentették be.

Az új rend értelmében a jövő héttől már nem a véletlenen múlik a sorsolás módja, hanem heti rendszerességgel váltja egymást a kézi és a gépi húzás. Az első alkalommal, november 28-án kézzel húzzák ki a nyerőszámokat, amelyben egy civil vendég is közreműködik majd.

Eddig a Luxor játék aznapi sorsolása döntötte el a húzás módját: amennyiben az utolsóként kihúzott Luxor-szám páros volt, kézzel, ha pedig páratlan, akkor géppel sorsolták ki az ötöslottó nyerőszámait. Ez a rendszer szűnik meg a 48. játékhéttől.