Hónapok óta negatív tartományban „tanyázott”, pénteken estére azonban nagy változás történt; a Tisza vízállása immár pozitív számokkal mérhető, és mint a Szoljon cikkéből kiderül, ez még csak a kezdet.

Az Infostart is hírül adta, vasárnap újabb vaskos, esőt hozó felhők érkeznek egy Veronika névre keresztelt ciklonnal.

Ami a számokat illeti, egy hét alatt 300 centimétert emelkedett a folyó vízszintje.

Pénteken reggel hét órakor -32, egy nappal később (szombaton reggel hétkor) pedig már 105 centimétert mutatott a tiszai vízmérce Szolnoknál, hónapokon át nem mozdult, most óráról órára rohamos ütemben emelkedik a vízszint. Köszönhető ez annak, hogy tetemes mennyiségű csapadék hullott az elmúlt napokban, hetekben.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékesei pénteken arról számoltak be, hogy novemberben már mostanáig leesett a sokéves 11. havi területi átlagcsapadék duplája az Alföld közepén. Hasonló a helyzet a Tisza vízgyűjtőin is, van tehát utánpótlás.

Az előrejelzések szerint kedden (november 24-én) a vízállás meghaladhatja a 300 centimétert, ami 10 nap alatt több mint hat méteres emelkedést jelentene. Ezt vízállást legutóbb több mint másfél éve, 2025 márciusában lépte át a folyó Szolnoknál.

A szakemberek már most figyelmeztetnek, hogy ezt a vizet most nem szabad csak úgy elengedni, a tájba kell vezetni, megtartani, amennyit csak lehet.

„Ami nem szivárog be a talajba, azt csatornákban, tározókban visszatartjuk” – közölték a Kötivízig illetékesei.