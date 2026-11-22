A nool.hu beszámolója szerint a kazári születésű alkotó keze nyomán évtizedeken keresztül éledt újjá a helyi népi viseletkultúra: munkásságát a féketők, vizitkék és díszes palóc népviseletek készítése, valamint a hagyományok fiatalabb nemzedékeknek történő átadása határozta meg.

Kiemelkedő népművészeti tevékenységét a Népművészet Mestere állami díjjal is elismerték.

A kazári önkormányzat búcsúztatójában hangsúlyozta, hogy Nagy Imréné Kovács Rebeka munkásságával beírta nevét a település és a palóc hagyományok történetébe.

Temetését november 23-án, hétfőn a szentmisét követően 11 órakor tartják a kazári temetőben.