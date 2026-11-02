Miniszteri döntéssel távozik az Operaház éléről Ókovács Szilveszter

Az átvilágítás megállapította, hogy Ókovács Szilveszter rendszeresen kapott célfeladatokhoz kapcsolódó prémiumokat, noha ezek kifizetéséhez előzetes miniszteri engedélyre lett volna szükség. A juttatások többek között kommunikációs tevékenységhez, illetve a fő-zeneigazgatói feladatok ellátásához kapcsolódtak – olvasható a tárca közleményében.

A főigazgatói teendőket átmenetileg Ivacs Balázs veszi át, a minisztérium pedig új pályázatot készít elő az intézmény vezetésére.

A személyi változás nem érinti az Operaház előadásainak megtartását. Ivacs Balázs feladata lesz az intézmény folyamatos működésének biztosítása mellett a feltárt szabálytalanságok kivizsgálása és a hiányosságok megszüntetése is. Azt is tisztáznia kell, hogy a vizsgálati megállapítások alapján felmerül-e bűncselekmény gyanúja, amely további jogi lépéseket tehet szükségessé.