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Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház fõigazgatója az intézmény nyugdíjasok és diákok számára bevezetett, új kedvezményes lehetõségeit bemutató sajtótájékoztatón 2025. február 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Miniszteri döntéssel távozik az Operaház éléről Ókovács Szilveszter

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A Magyar Állami Operaház átvilágításának lezárása után Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 2026. november 2-i hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter főigazgatói munkaviszonyát. A vizsgálat több szabálytalanságot is feltárt, köztük a szükséges miniszteri jóváhagyás nélkül folyósított, havonta több százezer forintos célprémiumokat – közölte a minisztérium.

Az átvilágítás megállapította, hogy Ókovács Szilveszter rendszeresen kapott célfeladatokhoz kapcsolódó prémiumokat, noha ezek kifizetéséhez előzetes miniszteri engedélyre lett volna szükség. A juttatások többek között kommunikációs tevékenységhez, illetve a fő-zeneigazgatói feladatok ellátásához kapcsolódtak – olvasható a tárca közleményében.

A főigazgatói teendőket átmenetileg Ivacs Balázs veszi át, a minisztérium pedig új pályázatot készít elő az intézmény vezetésére.

A személyi változás nem érinti az Operaház előadásainak megtartását. Ivacs Balázs feladata lesz az intézmény folyamatos működésének biztosítása mellett a feltárt szabálytalanságok kivizsgálása és a hiányosságok megszüntetése is. Azt is tisztáznia kell, hogy a vizsgálati megállapítások alapján felmerül-e bűncselekmény gyanúja, amely további jogi lépéseket tehet szükségessé.

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Kezdőlap    Belföld    Miniszteri döntéssel távozik az Operaház éléről Ókovács Szilveszter

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