A Duol cikkében megjelent számítás szerint 170 ezer édesanya járhat rosszul az új szja-mentességi szabályok szerint, havi 110 ezer forinttól esnek el átlagosan.

Ismert, a Fidesz-KDNP-kormány idején úgy szólt a szabályozás, hogy felmenő rendszerben szja-mentességet kapnak a több gyermekes anyák, a döntés célja elsősorban az volt, hogy a nők vállalják második gyermeküket is, illetve térjenek vissza később a munka világába, hogy érvényesíthessék a kedvezményt. A szabály rájuk 2027-től lett volna érvényes, de a Tisza-kormány adóváltoztatásai után ez már nem marad így. A Fidesz Magyarnemzet.hu portálon megjelent számításai szerint 170 ezer édesanyát rövidít meg a változtatás, átlagosan 110 ezer forinttal, ötödük egyedül nevelik gyermekeiket.

A 40 év alatti anyák 2026 januárjától megkapták a kedvezményt, az változatlan marad.

Az ellenzéki pártnál úgy érvelnek, hogy sok család már belekalkulálta a plusz bevételt a családi költségvetésbe, sokan akár hitelt is ez alapján vehettek fel.

A változtatás egyébként tartalmaz még egy szigorítást: az anyai adókedvezmény csak a bruttó 1 millió alatti jövedelmekre vonatkozna. A korlátozás a három vagy több gyermeket nevelő édesanyákat, a 40 év alatti kétgyermekes anyákat és a 30 év alatti anyákat is érintené. Ezt a Fidesz szintén kritizálja.