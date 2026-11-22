A szmo.hu által közölt interjúban Hann Endre kiemelte, hogy a társadalmi elvárás már közvetlenül a tavaszi választások után is meghaladta a 60 százalékot, jelenleg pedig az elszámoltatás kérdése határozza meg a közbeszédet.

A Medián igazgatója szerint még a Fidesz megmaradt szavazói között is vannak olyanok, akik egyetértenek a volt miniszterelnök felelősségre vonásával. Hann Endre magánvéleményként hozzátette: abból, hogy Magyar Péter egyre határozottabban személyesen Orbán Viktorra hegyezi ki a korrupcióval kapcsolatos kijelentéseit, arra következtet, hogy

a felelősségre vonás hamarosan bekövetkezhet.

A felmérés adatai szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 16 százalékra esett vissza, míg a Tisza Párt 55 százalékon áll.

Hann Endre értékelése szerint a szeptember óta mért további visszaesés hátterében a közelmúltban indult büntetőeljárások és letartóztatások állnak, amelyek a korábban kitartó Fidesz-szavazók egy részét is elbizonytalanították.

A kutató úgy fogalmazott, hogy a párton belül egyelőre a megújulás jelei sem látszanak.