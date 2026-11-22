A diranersen nevű készítményt egy nemzetközi, második fázisú vizsgálatban 416, korai Alzheimer-kórral élő betegen tesztelték. A legerősebb eredményt az a 60 fős csoport érte el, amelynek tagjai 24 hetente 60 milligrammot kaptak a gyógyszerből. Az injekciót a gerincvelői folyadékba, a deréktájon keresztül kapták.

A betegeket 96 hétig tartották megfigyelés alatt. Az időszak végén a memóriájukat és gondolkodási képességüket mérő tesztben 54 százalékkal kisebb hanyatlást mutattak, mint a kontroll-csoport. Egy másik mérőszám, amely a mindennapi tevékenységek elvégzésének képességét is figyelembe vette, 38 százalékos különbséget mutatott ki.

A kezelés azért különleges, mert nem az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó amiloidfehérjét célozza meg, hanem a betegséggel összefüggő, tau-fehérje termelődését próbálja visszaszorítani.

A tau az idegsejteken belül rakódik le, és káros csomókat, úgynevezett neurofibrilláris kötegeket alkot. Ezek összefüggésbe hozhatók az idegsejtek pusztulásával.

A diranersen úgynevezett géncsendesítő technológiával működik: blokkolja azokat az RNS-üzeneteket, amelyek alapján a sejtek taufehérjét állítanának elő. A vizsgálat egyik fontos újdonsága, hogy a kutatók az agyi felvételeken nemcsak a tau további felhalmozódásának lassulását, hanem a már meglévő fehérjelerakódások csökkenését is megfigyelték.

Jeffrey Cummings professzor, a kutatás egyik szerzője szerint sikerült visszafordítaniuk az Alzheimer-kór egyes kóros folyamatait és eltávolítaniuk a taucsomók egy részét. Reisa Sperling, a Harvard Egyetem neurológusprofesszora szintén rendkívül biztatónak nevezte az eredményeket.

A kutatók szerint a kezelés akár meg is kétszerezheti azt az időt, amelyet a betegek a betegség korai szakaszában töltenek.

Ezt azonban egyelőre csak feltételezik: a hosszabb távú hatásokat még nem ismerik, és a mostani eredményeket egy nagyobb, harmadik fázisú vizsgálatnak kell megerősítenie.

A kutatásnak van egy fontos korlátja is. Az eredeti vizsgálat nem érte el az elsődleges célját: nem sikerült igazolni, hogy a nagyobb gyógyszeradag nagyobb javulást eredményez. A legjobb eredményt éppen a legalacsonyabb dózissal érték el. A kezelés általában jól tolerálhatónak bizonyult, de mellékhatásként fejfájás, zavartság és a gerinccsapolással járó fájdalom is jelentkezett.

A diranersent a Biogen fejleszti, a következő, nagyobb vizsgálatba pedig brit betegeket is bevonnának. A toborzás várhatóan tavasszal indul.

A kutatás újabb bizonyítéka annak, hogy az Alzheimer-kór kezelésében egyre többféle biológiai folyamatot próbálnak célba venni.

A jelenleg engedélyezett, betegségmódosító gyógyszerek az amiloidlerakódásokat támadják, és az Egyesült Királyságban egyelőre az NHS egészségügyi szolgálat nem biztosítja ingyenesen ezeket a szereket. Az Alzheimer-kutatással foglalkozó brit szervezet szerint az új eredmények egy új kezelési korszak kezdetét jelezhetik, de arra is figyelmeztetett: Nagy-Britannia lemaradhat, ha nem biztosít hozzáférést az új terápiákhoz.