"Ez nem jó, nem tetszik nekem, de talán olyan dolgokat is megtudunk, amelyeket egyébként soha nem tudtunk volna meg" - mondta Trump a Fox News televíziónak adott interjújában.

Az elnök a "Russia hoax", vagyis az orosz átverésnek nevezett ügyre utalva a 2016-os elnökválasztási kampányával és az Oroszországgal feltételezett kapcsolatokkal összefüggő korábbi FBI-vizsgálatokat említette. Trump többször politikai összeesküvésként minősítette ezeket az eljárásokat, és azt állította, hogy azok célja a kampánya lejáratása volt.

A hekkertámadás és a korábbi oroszországi vizsgálatok közötti kapcsolatra egyelőre nincs bizonyíték. Trump kijelentése ugyanakkor arra utal, hogy az elnök az eset kapcsán a korábbi, általa félrevezetőnek tartott nyomozásokkal és a választási folyamatokkal kapcsolatos információk feltárására is számít.

A CNN és a Fox News beszámolója szerint hackerek az FBI országos bűnügyi információs adatbázisába, a National Crime Information Centerbe törtek be.

A rendszert a szövetségi, állami és helyi bűnüldöző szervek egyebek mellett körözési adatok, háttérellenőrzések és más bűnügyi információk lekérdezésére használják.

Ez már a második jelentett kibertámadás az FBI ellen két hónapon belül. Szeptemberben a ShinyHunters nevű hackercsoport az FBI állásportálját támadta meg, és állítása szerint csaknem valamennyi FBI-ügynökre vonatkozó érzékeny személyes adatokat szerzett meg.

A mostani támadás elkövetőinek kiléte, valamint az esetlegesen megszerzett adatok köre egyelőre nem ismert. Az FBI nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.