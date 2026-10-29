A jövő évi költségvetésben már nem számol az uniónak fizetendő napi egymillió eurós migrációs bírsággal a kormány – a nap hírei

Nem emelt alapvető kifogást a jövő évi költségvetés tervezete ellen a Költségvetési Tanács. A testület szerint a növekedést a stabil belső fogyasztás, a magas foglalkoztatás és a reálbér-növekedés támogatja, de a kedvezőtlen világgazdasági környezet lefelé mutató kockázatot jelent. A pénzügyminiszter korábban azt mondta, hogy a kormány holnap tárgyal újra a jövő évi költségvetésről, mielőtt beterjeszti az Országgyűlésnek.

A jövő évi költségvetésben már nem számol az uniónak fizetendő napi egymillió eurós migrációs bírsággal a kormány – mondta a miniszterelnök Prágában. Magyar Péter kijelentette, hogy még az idén meg fognak állapodni a kérdésben az Európai Bizottsággal.

Történelminek nevezte az első cseh-magyar kormányülést Magyar Péter miniszterelnök Prágában. Közölte, hogy tavasszal Budapesten lesz a 2. ilyen kormányközi konzultáció. A magyar kormányfő elmondta: a cseh-magyar együttműködést konkrét projektekben szeretnék megjeleníteni a versenyképesség, az energetika, a közlekedés, a védelmi ipar, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, valamint a kultúra területén.

A visegrádi országokat összekötő nagysebességű vasúti hálózatról is együttműködési megállapodást írtak alá a Csehország és Magyarország közlekedési miniszterei Prágában. Vitézy Dávid szerint cél az is, hogy ezek a beruházások a 2030-as években jelentős uniós források bevonásával valósulhassanak meg.

Eltörli a kormány jövőre a szolgálati nyugdíj mellett dolgozóknak korábban megállapított bérplafont, ami korlátozta a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet. 2028-tól az azután fizetendő 15 százalék személyi jövedelemadó is megszűnik.

20 milliárd forinttal többet fordít a kormány a szociális ágazatra, a gyermekvédelemre pedig 15,5 milliárd forinttal több pénz jut - közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai-Németh Vilmos a Kossuth rádióban fontos feladatként jelölte meg a két ágazat intézményrendszerének átalakítását.

Az MBH Bank csökkenti saját Otthon Start hitel kamatát a program lezárása miatt az utolsó két hétre - közölte a pénzintézet. A bank a november 15-éig befogadott Otthon Start kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamatot biztosít ügyfeleinek.

35 milliárd forintos, több évre szóló beruházást indít dunaharaszti gyártóközpontjában a Coca-Cola HBC. Ez a vállalat eddigi legnagyobb magyarországi fejlesztése.

Az Országgyűlés jövő héten kedden szavazhat a legfőbb ügyészről. A parlament várhatóan hétfőtől csütörtökig ülésezik majd. Hétfőn napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök majd tárgyalnak a képviselők a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításról.

Elrendelte a bíróság a lélegeztetőgép-bizniszben érintett két gyanúsított letartóztatását. A nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfit pedig azzal gyanúsítják, hogy a bűnös pénz egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben felvette.

Mégsem költöztetik Gödöllőre a Mezőgazdasági Múzeumot, a kabinet visszavonta az Orbán-kormány korábbi határozatát. Ezt az intézmény eredeti szellemiségének megőrzésével és a takarékos állami feladatellátás keretében tett vállalásaikkal indokolták.

Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a médium gazdaságilag nem fenntartható.

Energetikai és rendvédelmi megállapodásokat írt alá a magyar és az amerikai külügyminiszter Washingtonban. Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzésében azt írta, a Trump Peace Pipelines Framework nevet viselő keretmegállapodással szorosabbra fűzik az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében.

Kanada egyelőre nem kap társult tagságot az Európai Unióban. Kanada és az EU csúcstalálkozójának zárónyilatkozat-tervezetében a szorosabb együttműködés általánosabb célkitűzését hagyták jóvá.

Európa a következő három hónapban összesen 42 millió hordó kőolajat és kőolajterméket szabadít fel stratégiai készleteiből a piaci árak mérséklése érdekében – jelentette be francia gazdasági miniszter. A mennyiség fele gázolaj lesz.

Elsüllyedt az a konténerhajó, amelyet tegnap ért dróncsapás Bulgária fekete-tengeri partjainál. A bolgár kormány szerint bár a rakomány lítium-ion akkumulátorokat, maró hatású folyadékot és savakat, valamint ipari alkatrészeket tartalmazott, az előzetes vizsgálatok szerint nem történt tengeri szennyezés.

Megkezdődött a humanitárius művelet a Herszon megyei Oleskiben. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte: már elindult egy repülőgép Moszkvából. Az orosz megszállás alatt álló térségből a hetek óta élelmiszer és gyógyszer nélkül maradt lakosokat evakuálják.

Diplomáciai egyeztetések újraindítását kezdeményezte Iránnal az amerikai alelnök – írta a Wall Street Journal. A lap értesülése szerint J. D. Vance levelet küldött az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárának, hogy feltérképezze a tárgyalások lehetőségét.

Izraelben Benjamin Netanjahu miniszterelnök politikai tömbje vezet a parlamenti választáson. A kormányfőt támogató pártok jelenleg 53, az ellenzéki tábor pedig 48 mandátumra számíthat a 120 tagú parlamentben.

Radikális politikai irányváltásra és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólította fel a leendő izraeli kormányt az ENSZ emberi jogi főbiztosa a parlamenti választások után. Volker Türk szerint Izraelnek fel kell hagynia a háborús politikával, és be kell tartania a nemzetközi humanitárius jog előírásait.

Brazília törvényes vezetőjévé nyilvánította magát az elnökválasztáson alulmaradt Flávio Bolsonaro az X-en közzétett nyílt levelében. Szerinte választási puccskísérlettel fosztotta meg őt a választási győzelmétől Luis Inácio Lula da Silva baloldali elnök és a legfelsőbb bíróság. Flávio Bolsonaro családtagjaival együtt amerikai vízumot kapott.

Spanyolországban 74-re emelkedett vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. Köztük van egy korábbi munkaügyi miniszter is. A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos.