Kedden szavazhat az Országgyűlés a legfőbb ügyészről, a Tisza még nem döntött

Fejes Péter korábban a Vas Megyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettese volt. Sajtótájékoztatóján azt mondta, határozott és kidolgozott koncepciójának sarokpontja „a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, az ügyintézésben a szakmaiság, az időszerűség és a politikamentesség érvényre juttatása”. Jelölésekor Baka András azt mondta, alkalmasnak tartja Fejest arra, hogy szakmailag és erkölcsileg is megújítsa az ügyészséget – írja a Telex.

A Telex megkérdezte a Tisza-frakciót, támogatják-e Fejes Péter jelölését, tervezik-e megszavazni? A párt frakciója annyit válaszolt, hogy

még nem hoztak döntést a legfőbbügyész-jelölttel kapcsolatban.

A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament.