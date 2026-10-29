Két megállapodást írt alá Marco Rubio és Orbán Anita – fotók

„Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel két fontos együttműködési megállapodást írtunk alá. A Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással szorosabbra fűzzük az együttműködést a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében. A másik megállapodással a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködést és az információcserét erősítjük meg, tovább mélyítve a két ország közötti belügyi-rendvédelmi közös munkát” – tette közzé Facebook-oldalán Orbán Anita magyar külögyminiszter, aki az aláírás után négyszemközt is tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel.

Az eredetileg keddre tervezett találkozót csütörtökre halasztották, mert Marco Rubio egy texasi kampányútra kísérte el Donald Tump elnököt.