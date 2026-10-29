Az utolsó két hétre csökkenti az Otthon Start hitel kamatát az MBH

E szerint az MBH Bank az Otthon Start Programban a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamatot biztosít ügyfelei számára, amely 2,61-2,62 százalék teljes hiteldíjmutatót (THM) eredményez – tájékoztatott a pénzintézet.

Közleménye szerint a bank a program lezárása miatt fokozott érdeklődésre számít, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az elkövetkező napokra, egyidejűleg megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására.

Az MBH Bank emlékeztetett: az Otthon Start Programban 2,75 százalékos kamattal, valamint számos kapcsolódó kiegészítő kedvezménnyel volt jelen.