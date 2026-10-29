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Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Megszűnik a Nemzeti Sportrádió

Infostart / MTI

Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága.

A közlemény szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.

Mivel a közszolgálati média – a médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul – olvasható a közleményben.

A labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján, 2024. június 14-én indult el a Nemzeti Sportrádió, amely az akkor tett bejelentés szerint a kiemelten támogatott sportágak mellett további versenysport, para- és szabadidősport eseményekről, utánpótlás mérkőzésekről is közvetítéseket kínál.

A médiahatóság jelezte azt is:

november 5-től Sunrise FM néven szól a budapesti 98,6 MHz-es frekvencián a Manna FM,

miután a keresztény közösségi rádió új nevet és arculatot választott magának, „értékei megtartása mellett”, és a médiatanács a változtatásnak nem látta akadályát.

Közölték: a jövőben 13, hálózatba kapcsolt médiaszolgáltatás alkotja a Rádió1 rendszerét, miután az adót működtető társaságba jogutódlás nélkül beolvadt a Nagykanizsa térségében a 95,6 MHz-es sávon fogható rádiót üzemeltető Rádió On Kft.

A médiatanács két nappal ezelőtti üléséről beszámoló közlemény arra is kitér: a testület arról is döntött, hogy

az elmúlt 16 év gyakorlatával szemben teljesen új alapokra helyezi együttműködését az Európai Bizottság és az Európa Tanács média- és platformszabályozásában érintett szerveivel.

A közlemény szerint a testületi ülésen először részt vevő - a parlament által a KDNP javaslatára október 19-én a médiatanács tagjává választott - Boór-Gőblyös István azt hangsúlyozta: legfontosabb feladatának az újságírás becsületének visszaállítását tartja, valamint az, hogy a hallgatók újra bizalommal tudjanak tekinteni a médiában elhangzó információkra.

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Kezdőlap    Belföld    Megszűnik a Nemzeti Sportrádió

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