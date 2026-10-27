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Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor titkársága: nevetségesek a volt miniszterek utazásai elleni politikai támadások

Infostart / MTI

A volt miniszterelnök titkársága közleményeiben nevetségesnek és szánalmasnak nevezte, hogy a Tisza-kormány a korábbi kabinet minisztereinek külföldi utazásait támadja, ugyanis szerintük azok mindig szabályszerűek és célszerűek voltak.

Nevetségesnek és szánalmasnak nevezte Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága kedden, hogy a Tisza-kormány a korábbi kabinet minisztereinek külföldi utazásait támadja, és visszautasította az ilyen ügyekben tett feljelentéseket.

A Fidesz által kiadott és a volt miniszterelnök titkársága által jegyzett közlemények azt kommentálták, hogy hétfőn a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt miniszter utazásai és a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetései miatt, a 24.hu pedig kedden arról írt, hogy 794 millió forintért használta hivatali útjaira a honvédségi gépeket Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az előző kormány honvédelmi minisztere

A 2022 és 2026 közötti kormányzati ciklusban a honvédségi gépek használata hatszor annyiba került, mint minden más úti költség együttvéve – beleértve a miniszter és delegációja külföldi szállásköltségeit, a nem honvédségi gépekkel lebonyolított utazásokat, illetve minden egyéb felmerülő kiadást

– áll a 24.hu cikkében. Orbán Viktor volt titkársága szerint Kármán András pénzügyminiszter folytatja a „Tisza-kormány rágalomhadjáratát a nemzeti kormány miniszterei ellen”, a korábbi kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”, és minden esetben a kormány engedélye és döntése alapján valósultak meg.

„Visszautasítjuk az alaptalan feljelentésdömpinget. A pénzügyminiszter jobban tenné, ha elődje rágalmazása helyett azt csinálná, ami a dolga, és erejét a gazdasági bajok megfékezésére fordítaná” – közölte a volt miniszterelnök titkársága.

A másik közlemény nevetségesnek nevezi, hogy a honvédelmi minisztert azzal támadják, hogy honvédségi géppel repült. A miniszter utazásai a kormány ide vonatkozó utasításainak és a nemzetközi szokásoknak megfelelően történtek, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterként kiváló munkát végzett, amiért elismerést érdemel, nem pedig alaptalan rágalmakat – írta a volt kormányfő titkársága.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor titkársága: nevetségesek a volt miniszterek utazásai elleni politikai támadások

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