ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 24. szombat Salamon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/MKIF

Nagy bontás kezdődött az M1-esen – képek

Infostart

Ez a hét a fordulópont az M1-es autópálya bővítésében.

Miközben több ütemben, szakaszosan egyre több helyen kerül át a kiszélesített Budapest felé tartó pályaoldalra mind a Győr, mind a főváros felé tartó 2-2 sáv, egymástól betonelemekkel elválasztva, a már forgalom nélküli Győr irányú pályaoldalon a hét elején megkezdődött a pálya bontása – tudósított az MKIF.

Az új, ideiglenes forgalmi rend először Bicske és Nagyegyháza (a 40-44-es kilométer) között lépett érvénybe: ezen a szakaszon

a Budapest felé közlekedők a már kiszélesített pálya külső két sávján haladhatnak,

a Győr felé vezető forgalmat pedig a főváros felé vezető pályaoldal belső 2 sávjába terelték át – felszabadítva ezzel a Győr felé tartó pályaoldalt a forgalom alól. Ez a forgalmi rend teszi lehetővé, hogy a forgalom nélküli Győr felé vezető oldalon megkezdődjön a burkolat és az alap visszabontása teljes szélességben és 100-120 centiméter mélységig. A folyamat az aszfaltréteg marásával és a szalagkorlátok elbontásával hétfőn kezdődött meg.

A bontás után kiszélesítik a Győr irányú pályaoldalt és új, egységes, dinamikus (hajlékony) pályaszerkezetet alakítanak ki. Erre a korábbinál másfélszer vastagabb, 21 helyett 32 centiméteres aszfaltréteg kerül. Az ígéret szerint az 5 rétegű aszfalt nem csak strapabíróbb lesz, de a zajhatást és a járművek üzemanyagfogyasztását is csökkentheti.

A Budapest felé közlekedők az 54-es kilométertől egészen a 22-esig már a már ebben az új forgalmi rendben haladhatnak, de a következő hetekben több ütemben más szakaszokon is életbe lép az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend.

A Győr felé haladók a csomópontokat és a pihenőhelyeket a munkaterületen keresztül kialakított le- és felhajtó ágakon keresztül érhetik el. A cégnek a pihenőket és a csomópontokat is át kell építenie, de a tervek szerint két egymást követő csomópont, egyidőben sosem lesz zárva.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy bontás kezdődött az M1-esen – képek

közlekedés

m1-es autópálya

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában
Szombaton, október 24-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választók egyetlen napon döntenek arról, kik irányítsák a következő négy évben a településeiket és a megyéiket. Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség. A kampány csütörtök reggel 7 órakor véget ért, a szavazás szombat reggel 7-kor elkezdődött, a lezárásáig választási moratórium van érvényben.
Így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról szerte a világban és Magyarország településein - képes összefoglaló

Így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról szerte a világban és Magyarország településein - képes összefoglaló

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját ünnepelte idén október 23-án Magyarország, és a hősök előtt tisztelgett számos más ország is.
 

A „szobordöntéssel” véget értek a pénteki magyarországi megemlékezések – percről percre

Magyar Péter október 23-án: a magyarok világtörténelmet írtak

Baka András az ünnepi parlamenti ülésen: a forradalom nagyságát adta az is, ahogyan a magyarok egymás felé fordultak

Bóka János a Fidesz megemlékezésén: kutya nehéz, küzdelmes évek állnak előttünk

Nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

Romsics Ignác az Arénában: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

1956 – fényképes emlékpontokat állítottak több helyen Budapesten

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Korlátozott tűzszünetet hirdetett ki Oroszország és Ukrajna: Oleskij térségében elhallgatnak a fegyverek, a település lakosságát evakuálják. Donald Trump amerikai elnök Ukrajnát és Oroszországot is megfenyegette 200%-os védővámmal, ha nem állapodnak meg a háború lezárásáról. Donyeckben a helyzet napok óta változatlan: Dobropillját, Kosztyantynivkát, Limant ostromolják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem sok jót tartogat az időjárás a hétvégére: mutatjuk, hol szakadhat le az ég

Nem sok jót tartogat az időjárás a hétvégére: mutatjuk, hol szakadhat le az ég

Hűvös, csapadékos időjárás lesz a hétvégén az ország nagy részén a hétvégén, a Tiszántúlon azonban kitarthat még a melegebb idő.

BBC
Business Sport Travel Science
France prepares for day of protest a week after nationwide riots

France prepares for day of protest a week after nationwide riots

More than 70,000 police officers are to be deployed over fears protesters will defy restrictions on demonstrations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 24. 08:17
Új magyar hatóanyag segít a szívinfarktus után
2026. október 24. 06:40
Bevetették a Balatonnál az elektromos halászgépet – videó
×
×