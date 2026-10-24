Nagy bontás kezdődött az M1-esen – képek

Miközben több ütemben, szakaszosan egyre több helyen kerül át a kiszélesített Budapest felé tartó pályaoldalra mind a Győr, mind a főváros felé tartó 2-2 sáv, egymástól betonelemekkel elválasztva, a már forgalom nélküli Győr irányú pályaoldalon a hét elején megkezdődött a pálya bontása – tudósított az MKIF.

Az új, ideiglenes forgalmi rend először Bicske és Nagyegyháza (a 40-44-es kilométer) között lépett érvénybe: ezen a szakaszon

a Budapest felé közlekedők a már kiszélesített pálya külső két sávján haladhatnak,

a Győr felé vezető forgalmat pedig a főváros felé vezető pályaoldal belső 2 sávjába terelték át – felszabadítva ezzel a Győr felé tartó pályaoldalt a forgalom alól. Ez a forgalmi rend teszi lehetővé, hogy a forgalom nélküli Győr felé vezető oldalon megkezdődjön a burkolat és az alap visszabontása teljes szélességben és 100-120 centiméter mélységig. A folyamat az aszfaltréteg marásával és a szalagkorlátok elbontásával hétfőn kezdődött meg.

A bontás után kiszélesítik a Győr irányú pályaoldalt és új, egységes, dinamikus (hajlékony) pályaszerkezetet alakítanak ki. Erre a korábbinál másfélszer vastagabb, 21 helyett 32 centiméteres aszfaltréteg kerül. Az ígéret szerint az 5 rétegű aszfalt nem csak strapabíróbb lesz, de a zajhatást és a járművek üzemanyagfogyasztását is csökkentheti.

A Budapest felé közlekedők az 54-es kilométertől egészen a 22-esig már a már ebben az új forgalmi rendben haladhatnak, de a következő hetekben több ütemben más szakaszokon is életbe lép az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend.

A Győr felé haladók a csomópontokat és a pihenőhelyeket a munkaterületen keresztül kialakított le- és felhajtó ágakon keresztül érhetik el. A cégnek a pihenőket és a csomópontokat is át kell építenie, de a tervek szerint két egymást követő csomópont, egyidőben sosem lesz zárva.