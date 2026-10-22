A tavalyi szintre került a foglalkoztatottak száma – friss KSH-adatok

Szeptemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 661 ezer, a munkanélküliek száma 224 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Augusztushoz képest a foglalkoztatottak száma 7500-zal nőtt, a munkanélkülieké 4700-zal csökkent, a ráta 0,1 százalékponttal alacsonyabb lett.

A július-szeptemberi háromhónapos időszak átlagában, azaz a harmadik negyedévben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 669 ezer főt tett ki, lényegében megegyezett az előző év azonos időszakában mért értékkel. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 2 millió 475 ezer fő, a nők esetében 2 millió 194 ezer fő volt.

A magyarországi elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 482 ezren dolgoztak, 22 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 69 ezer, a külföldön dolgozóké 118 ezer.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott egy év alatt, 75,6 százalék volt. A férfiak esetében 79,2 százalékot, a nők körében pedig 72 százalékot mutatott.

A 2026. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 230 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.

Míg a férfiak esetében a munkanélküliek száma 116 ezer főt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékot tett ki, addig a nőknél a létszám 114 ezer főre, a ráta 4,9 százalékra emelkedett egy év alatt. A nők elhelyezkedési esélyeit a munkaerő-kereslet ágazati koncentrációja nehezíti.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,6 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 43,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,5 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,3 százalékponttal, 32,5 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 1,1 százalékkal, 223 ezer főre emelkedett.