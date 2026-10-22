Folytatódott a halmozódás, minden idők ötödik legnagyobb Ötöslottó nyereménye várja, hogy elvigyék

Az Ötöslottó főnyereménye már több mint 140 napja keresi szerencsés gazdáját, aki a most szombati sorsoláson akár 5,19 milliárd forinttal lehet gazdagabb – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.

A jelenlegi halmozódás nemcsak a jackpot mérete miatt figyelemre méltó, hiszen az elmúlt közel 5 hónap során a játékosok már összesen 6,6 milliárd forintot nyertek az alacsonyabb nyerőosztályokban, több mint 1,3 millió nyerő szelvénnyel.

A halmozódás kezdete óta 608 darab négytalálatos játékos összesen 1,11 milliárd forintot, 48 472 darab háromtalálatos közel 1,2 milliárd forintot, míg 1 286 882 darab kéttalálatos több mint 4,3 milliárd forintot vihetett haza.

Érdekesség, hogy a mostani, 21 sorsolásból álló halmozódási időszak alatt összesen százöt számot húztak ki, amelyek között 60 különböző szám szerepelt. Ezek közül eddig a 52-es és 76-os szám fordult elő a legtöbbször, összesen négyszer-négyszer.

Az 5,19 milliárd forintos főnyeremény nagyságát jól érzékelteti, hogy az összegből akár 103 darab, egyenként 50 millió forint értékű budapesti lakást lehetne megvásárolni, vagy amennyiben a nyertes havonta 10 millió forintot költene, akkor is több mint 43 évig tartana, mire elfogyna a pénze. Sőt, még napi egymillió forintos költés mellett is több mint 14 éven át biztosíthatná magának ezt a kiemelkedő életszínvonalat ebből az összegből.

Az Ötöslottó történetében a következő sorsolásra várható 5,19 milliárd forintos jackpot már minden idők ötödik legnagyobb összege.

A Szerencsejáték Zrt. kínálatában egyébként összesen öt olyan játék található, amelyeken milliárdos nagyságrendű nyeremény érhető el: az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot és a Kenó. Az Ötöslottón a jackpot legfeljebb 52 héten keresztül halmozódhat. Ha ez idő alatt sem születik telitalálatos szelvény, a főnyeremény összege az alacsonyabb nyerőosztályok nyertesei között kerül felosztásra.