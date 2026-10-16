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Hegedûs Zsolt egészségügyi miniszter napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hegedűs Zsolt: megszűntek a nehézségek a budapesti belgyógyászati osztályokon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Különösebb nehézségek nélkül zajlik az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon – közölte az egészségügyi miniszter péntek délelőtt a Facebook-oldalán.

Az Egészségügyi Minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy „több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak a budapesti belgyógyászati osztályokon”. A tárca a helyzet megoldása érdekében összehangolta a kórházak működését.

Hegedűs Zsolt közölte, folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet és a felmerülő problémákra nemcsak azonnali intézkedésekkel, hanem közép- és hosszú távú, fenntartható megoldásokkal is reagálnak.

Példaként említette, hogy szorosabban össze kell hangolni a szociális és az egészségügyi ágazat működését, mert csak így érhető el, hogy a betegek időben, a szükségleteiknek megfelelő ellátást kapjanak, közben pedig az egészségügyi intézmények terhelése is csökkenjen.

Megjegyezte azt is, hogy a hidegebb idő beköszöntével a szociális ágazat elégtelensége most az egészségügyön csapódik le.

A tárca csütörtöki közlése szerint az ellátási nehézségekben szerepet játszott, hogy az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást továbbá jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé.

Csütörtök délelőtt megbeszélést tartottak az Egészségügyi Minisztérium, a budapesti kórházak, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői, ahol tájékoztatták a minisztert a bevonható erőforrásokról, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) pedig stratégiai és operatív csoportot hoz létre; folyamatosan figyelik a betegforgalmi adatokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben megkezdődött a rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitások összehangolása.

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Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt: megszűntek a nehézségek a budapesti belgyógyászati osztályokon

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