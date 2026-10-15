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Gyertya ég az adventi koszorún az Advent Budapesten Téli Fesztivál és Karácsonyi Vásáron a budapesti Városháza parkban 2018. december 2-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Fények és Remények: általános iskolás gyerekeknek írtak ki pályázatot két kategóriában

Infostart / InfoRádió

A Gyermekjóléti Alapítvány, Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom országos alkotópályázatot hirdet általános iskolás diákok számára. A pályázat részleteiről Rácz Ottó, a Gyermekjóléti Alapítvány alapító-elnöke beszélt az InfoRádióban.

Rácz Ottó elmondta: a Fények és Remények című pályázatot a Gyermekjóléti Alapítvány és a Megújuló Oktatásért-Nevelésért Mozgalom közös szervezésében hirdették meg.

Kiemelte: az egyik pályázati kategória az az adventi koszorú készítés. Ez készülhet természetes, vagy újrahasznosított anyagból, igazából csak a fantázia szab határt. Hozzátette: másik kategória az A4-es, vagy A3-as papírra készülő rajzpályázat, melyeket lefotózva, jó minőségű JPG fájlként kell beküldeni.

Nagyon örülnénk, ha valóban kreatív technikával készülnének a rajzok, melyek valóban a fényről, a fény eljöveteléről, megtestesüléséről szóljanak

– hangsúlyozta Rácz Ottó.

Azt is megemlítette, hogy a koszorúkról is fotókat várnak, méghozzá több nézőpontból maximum öt darabot.

A jelentkezési határidő november 28-án lejár, ugyanis november 29-e már advent első vasárnapja.

„Minden gyermek, aki pályázik készíthet adventi koszorúalkotást és rajzot is. Fontos az, hogy minél kreatívabb, ötletesebb legyen mindegyik alkotás. A beküldésre Google űrlapon keresztül van lehetőség, amely a pályázati kiírásban is megjelenik”– fogalmazott.

Hozzátette: mindenki, aki jelentkezett, e-mailen keresztül kap egy nagyon szép emléklapot. Az 1-4, illetve az 5-8 évfolyamokból három-három helyezettet díjazunk, illetve lesz egy különdíj is, nagyon szép oklevéllel és tárgyjutalommal vagy pénzjutalommal.

A cikk Gyulai Péter interjúja alapján készült.

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