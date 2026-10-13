Vitézy Dávid: megújul egy fontos vasútvonal, három fontos döntést hozott a kormány

Döntött a kormány: felújítjuk az ország egyik legnagyobb utasforgalom-növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác elővárosi vasútvonalat – írta kedd reggeli Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető a kormány döntését azzal indokolta, hogy a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Mint írta, normális, modern vasúti szolgáltatással itt hatalmas növekedést lehetne elérni az utasforgalomban, és ezáltal csökkenteni az agglomerációt megbénító autóforgalmat.

Vitézy Dávid felidézte, hogy még a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként munkatársaival már évekkel ezelőtt dolgozott a 71-es vasútvonal felújításának előkészítésén. Az akkor megrendelt tervek alapján

a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben három-négyszerese lehet a jelenleginek.

Hozzátette, a fejlesztés Lázár János minisztersége alatt teljesen leállt.

Most viszont, köszönhetően a hazahozott uniós forrásoknak, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként mintegy 174 milliárd forintból az a minisztérium célja, hogy néhány éven belül korszerű vasút jöjjön létre, amely a fővárosi agglomeráció ezen népes településeiről is gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, valamint akadálymentes peronokat biztosít.

A kormány által is támogatott beruházással a Rákospalota–Újpest és Vác-Alsóváros közötti szakaszon számos fejlesztést végeznek majd el, ezek közül pedig a legfontosabb, hogy a jelenlegi egy helyett a legtöbb szakaszon két vágányon közlekedhetnek majd a vonatok. Jelentős átemelési műtárgyat alakítanak ki Rákospalota–Újpest állomáson, a biztonságosabb és gyorsabb közúti és vasúti közlekedés érdekében különszintű keresztezéseket hoznak létre, és közúti fejlesztéseket hajtanak végre. Emellett Vácig bezárólag valamennyi megállóhely és állomás infrastruktúrája megújul, és P+R parkolókat is kialakítanak.

A fejlesztések célja, hogy óránként legalább négy vonat legyen elérhető az elővárosból, és a reggeli, valamint az esti csúcsforgalomban annyi járatot lehessen elindítani, amennyi képes a jelentősen megnövekedett utazási igényeket is kiszolgálni.

A kormány a beruházás felgyorsítása érdekében három dologról döntött a legutóbbi ülésén: