ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
324.94
bux:
143856.03
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs fideszes országgyûlési képviselõ, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Kecskeméti Járásbíróságon 2026. október 1-jén. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankó Balázst különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszövetségben elkövetett hûtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegû támogatásokkal kapcsolatos büntetõeljárásban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hankó Balázs letartóztatásban marad, döntött a bíróság

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság 2026 október 1-jén kihirdetett döntését, amivel két gyanúsított letartóztatást rendelte el az NKA-ügyben. A döntéssel szemben a gyanúsítottak és a védők fellebbeztek. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás – közölte a törvényszék. Hankó Balázs volt fideszes miniszterről és államtitkáráról, Varga-Bajusz Veronikáról van szó, és 17 milliárd forintnyi összegről.

Mint a törvényszék közleménye fogalmaz, a fellebbezések kapcsán eljárt Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csakúgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Erre figyelemmel a nyomozási bíró döntését helybenhagyta, a törvényszék döntése végleges.

A közlemény szerint „a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát az egyik gyanúsított - mint a kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke - irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.”

A gyanúsítottak és társaik a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, amelyben a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól – írja a közlemény.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról a férfi gyanúsított, illetve esetlegesen más személyek határoztak.

A támogatásról született döntés a formális kollégiumi eljárást, illetve több kiemelt támogatás esetében a kérelem benyújtását is megelőzte.

A Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között

1079 esetben használták fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően, amellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak

– írja a közlemény.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs letartóztatásban marad, döntött a bíróság

bíróság

hankó balázs

varga-bajusz veronika

nka-ügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt
dízelár

Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt
Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az idei év végéig – döntött kedden az Országgyűlés.
 

Elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elhalasztó előterjesztést az Országgyűlés

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Nemzeti ellenállást hirdet a Mi Hazánk október 23-ára

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

A Fidesz mintha kezdené feldolgozni a választási vereséget, de az „újkommunista”, illetve „baloldali” jelzők szitokszóként használata az ellenfélre, illetve a kormányzati gazdaságpolitikára kevés, hiszen csak az idősebbekhez szól, de egyáltalán nem szólítja meg a fiatalokat – vélekedett Nagy Attila Tibor az InfoRádióban. A politikai elemző beszélt a KDNP esetleges Fidesztől való „leválásáról”, valamint Magyar Péter miniszterelnökkel vívott saját személyes szócsatájáról is.
 

Orbán Viktor: nem tűntem el, csak nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az Egyesült Államok és Európa lassan egy közös békecsomag felé halad az orosz–ukrán háború lezárására, amely gazdasági és biztonsági garanciákat kínálna mindkét félnek - írta a Washington Post. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine. Az államfő kijelentette, hogy az első nap adataiból tisztán látszik, hogy Moszkvának nem szerel a tervei között az amerikaiak által bejelentett tűzszünet betartása, ami világosan jelzi, hogy a Kreml valójában nem érdekelt békében. A legfrissebb jelentések szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen – számolt be a TASzSz. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: kiszivárgott a titkos béketerv, fájdalmas döntésre kényszerülhet Ukrajna

Most érkezett: kiszivárgott a titkos béketerv, fájdalmas döntésre kényszerülhet Ukrajna

Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says more is being done to tackle state threats than since the Cold War - and warns AI could be used to develop drones and potentially bioweapons.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 15:16
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt
2026. október 13. 15:07
A fuvarozók ügye is az Országgyűlés előtt
×
×