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Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az idén 70 éves Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (OTDK) tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2025. március 19-én. Ebben az évben rekordszámú, több mint ötezer-ötszáz tehetség mutatja be kutatását az OTDK-n.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kormány: tavaly óta közel hatezer támogatási ügyben dönthetett Hankó Balázs

Infostart / MTI

A kormányzati tájékoztatás szerint két hónap alatt kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át: 2025-ben 139 tételben összesen 1,83 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter, ezzel szemben 2026-ban az április 12-ével záruló három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintról döntött 107 tételben.

Tavaly óta csaknem hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csaknem öt és fél milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben, a döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódnak ki – közölték a kormany.hu oldalon kedden.

Mint írják, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át: 2025-ben 139 tételben összesen 1,83 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter; 2026-ban az április 12-ével záruló három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintról döntött 107 tételben; márciusban csaknem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető.

Ezek az összegek látványosan kiugranak a korábbiak közül: a januári döntésekkel összesen 5 millió, a februáriakkal 419 millió forintot osztott szét Hankó Balázs

– jegyzi meg a kormányzat. Hozzátették, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2019 utáni történetében sem volt hasonló bőkezűségre példa: a korábbi miniszterek közül Csák János általában 1-2 milliárdról, Kásler Miklós 2-2,7 milliárdról döntött egy évben; a megítélt miniszteri támogatások átlaga 13 millió forint volt, ez idén 34 millió forintra nőtt.

Hankó Balázs nemcsak a miniszteri keretből osztott pénzt: az NKA-n keresztül a nevéhez köthető döntések a választások előtti egy hónapban összesen 5,23 milliárd forintot tesznek ki. Feltűnőnek nevezték, hogy

a választások előtti időszakban egyes döntésekkel nem várta meg a miniszter a támogatási időszak végét, és csaknem kétmilliárd forintot osztott szét így, három támogatási program között.

A kormány oldalán megjelentek szerint a Csoóri Sándor Alap támogatásáról tavaly szeptember 22-én született döntés, de idén már április 2-án megítélt nekik még 1,23 milliárd forintot.

A vallásos alkotóközösségek és zenészek pályázati támogatásáról tavaly szintén szeptember végén határoztak, idén már március végén döntöttek újabb 510 millió forintról.

A „Kapcsolj ki, kapcsolj be!” közösségi programnak a tavaly december 15-ei támogatás után idén április 10-én újabb 250 millió forintot ítéltek meg – fűzték hozzá.

A közlés szerint 2025 és 2026 új nyerteseket is hozott: a miniszteri keret három legnagyobb tétele olyan szervezetekhez került, amelyek 2025 előtt nem kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Zenei Kör Művészeti Kft.-t idén félmilliárd forinttal támogatta volna a miniszter a saját keretéből, az Immerzív Művészeti Nonprofit Kft.-nek 300 millió forintot ítélt meg Hankó Balázs, az Ypsylon Média Kft.-nek 230 millió forintot adott volna közpénzből.

A miniszteri támogatottak listáján 69 olyan szervezet szerepel, amely 2025 előtt nem kapott pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól.

– emelték ki. A miniszteri kiválasztottak a keret 38 százalékát kapták, összesen több mint 2 milliárd forintot. A keret harmada olyan társaságokhoz jutott, amelyek profitalapon működnek, azaz működésük célja a nyereség termelése és elosztása a tulajdonosok között. Nekik összesen 1,7 milliárd forint jutott a közpénzből, miniszteri döntés alapján.

A döntések átvizsgálásakor arra is fény derült, hogy nem volt akadály, ha egy szervezet több helyről is kapott pénzt. Több olyan cég is felbukkant, amely a miniszteri keretnek és a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának is kedvezményezettje volt.

Ráadásul szinte biztosra lehetett menni azzal, ha valaki a miniszteri keretből kért támogatást: a kérelmezőknek az igényelt összeg 99,4 százalékát meg is ítélték.

A hagyományos pályázati eljárásoknál ez az átlag 40-43 százalék – írták.

A választások után felgyorsult a megítélt miniszteri támogatások kifizetése. Míg a választás előtt hozott döntésekből 847 millió forintot nem utaltak el, addig a 2026. április 12-e utáni 126 nyertes összesen 1,26 milliárd forintnak örülhetett.

Beszédesnek nevezték azt az arányt is, hogy ugyanez a kör 2025-ben ennek az összegnek csak a kétharmadát kapta.

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Kezdőlap    Belföld    Kormány: tavaly óta közel hatezer támogatási ügyben dönthetett Hankó Balázs

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