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Hankó Balázs fideszes országgyûlési képviselõ, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Kecskeméti Járásbíróságon 2026. október 1-jén. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankó Balázst különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszövetségben elkövetett hûtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegû támogatásokkal kapcsolatos büntetõeljárásban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Eldőlt, bemehet-e Hankó Balázs fodrásza a börtönbe

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ELŐZMÉNYEK

Az ügyészség elutasította Hankó Balázs arról szóló beadványát, hogy a kecskeméti börtönben a budapesti fodrásza vághassa a haját. A határozat ellen a gyanúsított panasszal élhet, így a döntés még nem jogerős.

„A hétfőn beadott indítványban kérte engedélyezni, hogy az általa saját fodrászaként megjelölt személy a fogvatartása alatt, hajvágás céljából a fogvatartó intézménybe bemehessen. A kapcsolattartási kérelemnek minősülő beadvány elbírálása folyamatban van” – mondta korábban Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője, aki most közölte a Telexszel, hogy az ügyészség elutasította Hankó Balázs beadványát.

Rács mögött tölti a karácsonyt és az újévet is Hankó Balázs, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is, mivel februárig meghosszabbították a letartóztatásukat

A gyanú szerint a volt miniszter és az alap korábbi alelnöke a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát arra használták fel, hogy a kezelt vagyont a törvényes céloktól eltérően, a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordítsák, amivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A kár 17 milliárd forint körüli.

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