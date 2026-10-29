Eldőlt, bemehet-e Hankó Balázs fodrásza a börtönbe

„A hétfőn beadott indítványban kérte engedélyezni, hogy az általa saját fodrászaként megjelölt személy a fogvatartása alatt, hajvágás céljából a fogvatartó intézménybe bemehessen. A kapcsolattartási kérelemnek minősülő beadvány elbírálása folyamatban van” – mondta korábban Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője, aki most közölte a Telexszel, hogy az ügyészség elutasította Hankó Balázs beadványát.

Rács mögött tölti a karácsonyt és az újévet is Hankó Balázs, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is, mivel februárig meghosszabbították a letartóztatásukat

A gyanú szerint a volt miniszter és az alap korábbi alelnöke a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát arra használták fel, hogy a kezelt vagyont a törvényes céloktól eltérően, a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordítsák, amivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A kár 17 milliárd forint körüli.