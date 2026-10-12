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Nyitókép: Pixabay

Azonnali vizsgálat indult egy megyei kormányhivatallal szemben

Infostart / MTI

A vidék- és településfejlesztési miniszter a Facebookon tett bejelentést.

Azonnali vizsgálatot indított a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Vas Megyei Kormányhivatallal szemben, miután tudomására jutott, hogy a kormányhivatalban jogsértő belső szabályzatot alkalmaznak a hatósági bírságok megállapításánál. Mint Lőrincz Viktória posztjában rámutatott: a 2023 óta érvényben lévő belső norma hatáskörelvonásra biztosít lehetőséget a kormányhivatal vezetője számára egyedi hatósági ügyekben.

A kormányhivatal vezetése a korábbi főispán nevében kiküldött körlevél alapján nemcsak a megyei kormányhivatal szakmai főosztályainak tervezett bírság-határozataival szemben emelhetett kifogást, hanem a járási hivatalok által kiszabni tervezett bírságok is a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyását követően adhatók ki – írta.

„A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium mélységesen elítéli a jogállamisági garanciákkal össze nem egyeztethető gyakorlatot, és megtiltja a jogszabálysértő szabályzat további alkalmazását” – szögezte le bejegyzésében a miniszter.

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